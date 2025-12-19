Председатель Центробанка РФ предупредила о паузах в снижении ключевой ставки

Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 16% — на 0,5%. Об этом на брифинге сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Также она отметила, что в будущем снижений в режиме автопилота не планируется.

«Мы будем постоянно оценивать изменения всех ключевых параметров российской экономики, внешней среды и в случае необходимости корректировать траекторию нашего движения. В ближайшие шесть месяцев в фокусе нашего внимания будет то, как цены, а также ожидания людей и бизнеса отреагируют на повышение НДС и тарифов, как будет развиваться ситуация с другими проинфляционными и дезинфляционными рисками — будут они усиливаться или ослабевать», — подчеркнула председатель.

По словам Набиуллиной, единственный путь к умеренным процентным ставкам — это устойчивая низкая инфляция. Также она является фундаментом для стабильного развития экономики и роста благосостояния людей.

Ранее на прямой линии президент РФ Владимир Путин также сообщил о таргетировании инфляции. Помимо этого, он отметил, что показатели к концу года будут даже ниже запланированных изначально.

