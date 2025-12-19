«Была цель снизить инфляцию»: Путин о темпе роста экономики РФ

Действия правительства и Центробанка направлены на сохранение качества экономики и макроэкономических показателей.
Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru
Путин рассказал о темпе роста экономики РФ
За последний год ВВП в России вырос на один процент, за трехлетку — на 9,7%. Об этом на прямой линии сообщил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о развитии российской экономики в условиях проведения спецоперации.
«Но если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост — 9,7%. В это же время рост в Еврозоне был 3,1%», — отметил президент.
Путин подчеркнул, что такой темп роста экономики в этом году — это осознанные действия со стороны правительства и Центробанка. Связаны они с таргетированием инфляции и сохранением качества экономики и макроэкономических показателей.
«Была поставлена цель снизить инфляцию до шести процентов, но судя по по всему, к концу года она будет меньше шести процентов — 5,7-5,8 процента», — сказал президент РФ.
Ранее Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» отметил, что еще в марте этого года инфляция оценивалась «двузначными темпами». Однако сейчас показатель ниже прогнозов правительства и Центробанка.
Подчеркнул Путин и то, что госдолг РФ меньше 20% от ВВП, что тоже является одним из самых низких значений в мире.
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохраняет комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
