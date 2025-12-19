«Была цель снизить инфляцию»: Путин о темпе роста экономики РФ

|
Мария Горбунова
Мария Горбунова 66 0

Действия правительства и Центробанка направлены на сохранение качества экономики и макроэкономических показателей.

Какой сейчас ВВП в России — рассказал Путин на прямой линии

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Путин рассказал о темпе роста экономики РФ

За последний год ВВП в России вырос на один процент, за трехлетку — на 9,7%. Об этом на прямой линии сообщил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о развитии российской экономики в условиях проведения спецоперации. 

«Но если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост — 9,7%. В это же время рост в Еврозоне был 3,1%», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что такой темп роста экономики в этом году — это осознанные действия со стороны правительства и Центробанка. Связаны они с таргетированием инфляции и сохранением качества экономики и макроэкономических показателей.

«Была поставлена цель снизить инфляцию до шести процентов, но судя по по всему, к концу года она будет меньше шести процентов — 5,7-5,8 процента», — сказал президент РФ.

Ранее Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» отметил, что еще в марте этого года инфляция оценивалась «двузначными темпами». Однако сейчас показатель ниже прогнозов правительства и Центробанка.

Подчеркнул Путин и то, что госдолг РФ меньше 20% от ВВП, что тоже является одним из самых низких значений в мире.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохраняет комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
19 дек
Путин: личное общение помогает узнать о насущных проблемах россиян
19 дек
«Вокруг этого строится вся политика»: Путин о поддержке семей с детьми
19 дек
«Реалии сегодняшнего дня»: Путин о влиянии атак дронов на жизнь диабетиков
19 дек
Путин указал на зависимость инфляции от продовольственной корзины
19 дек
«Пришлете вкусненького?» — Путин пошутил, что поможет пекарям за пирожки
19 дек
«Я вообще никогда не перехожу на личности»: Путин о своем высказывании про «европейских подсвинков»
19 дек
«Колебания туда-сюда»: Путин отметил стремление ЦБ к стабильности
19 дек
Путин объяснил, когда рыба в стране станет доступнее
19 дек
«Говорят про деньги, кладите трубку»: Путин дал совет в борьбе с мошенниками
19 дек
«В школах, в СМИ, в литературе»: Путин о поддержке культуры и языков народов России
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:37
Путин: личное общение помогает узнать о насущных проблемах россиян
14:36
«Вокруг этого строится вся политика»: Путин о поддержке семей с детьми
14:36
«У нас был брачный договор»: как Оксана Самойлова и Джиган делят имущество
14:33
«Реалии сегодняшнего дня»: Путин о влиянии атак дронов на жизнь диабетиков
14:23
Путин указал на зависимость инфляции от продовольственной корзины
14:23
Душ в темноте вместо таблеток? Эксперты обсуждают неожиданный способ заснуть

Сейчас читают

У гостей прямой линии с Путиным забрали квашенную капусту и энергетики
Силы ПВО РФ уничтожили 94 дрона украинских боевиков над регионами страны за ночь
Итоги 2025 года с Владимиром Путиным — прямая трансляция
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026