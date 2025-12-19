«У вас есть треки кроме моих?»: Глюкоза обвинила «Серебро» в воровстве

Глюкоза и Серебро поругались из-за прав на песню «Снег идет»

Певица Глюкоза поругалась с группой «Серебро». Причиной конфликта стали авторские права на песню «Снег идет».

Певицы ансамбля обнаружили в Telegram-канале Натальи «Глюкозы» Ионовой публикацию, в которой она напрямую обвинила их в воровстве.

«Серебро, есть у вас другие треки кроме моих?» — гласил текст поста.

В ответ исполнительницы «перевели стрелки», заявив, что никаких «своих» текстов у Ионовой нет, а есть только хиты авторства заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Максима Фадеева.

«А еще знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это твое творчество», — добавили девушки.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж певицы Глюкозы бизнесмен Александр Чистяков в шоке от ее нового образа. Артистка же уверяла, что ее супруг привыкает к ее сценическому амплуа, и добавила, что в 2025 году в ее жизни очень многое изменилось, однако удалось сохранить семейную стабильность.

