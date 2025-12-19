Матвей Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Это произошло во время игры против бразильского «Фламенго».

Футболист Матвей Сафонов получил перелом руки

Фото: © РИА Новости/Нафис Сиразетдинов

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка. Об этом сообщили в клубе.

«Последние два дня творится что-то невообразимое, очень тяжело ответить всем, поэтому просто хочу сказать всем и каждому спасибо за ваши теплые слова. Но сейчас продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться. И вы же знаете: что бы ни случилось, меня не сломать», — написал футболист в своем Telegram-канале.

Но сломать получилось... Это произошло во время игры против бразильского «Фламенго». Футболист получил перелом левой руки.

До этого, 17 декабря в Катаре «ПСЖ» обыграл «Фламенго» по пенальти. Сафонов тогда смог отразить четыре пенальти подряд и был признан лучшим игроком встречи. Он стал первым голкипером в истории, отразившим четыре 11-метровых подряд в матче на турнире под эгидой ФИФА.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена футболиста-рекордсмена Матвея Сафонова потроллила его бывшая супруга. Она отправила ей короткое послание, припомнив, что во время последнего суда, та сообщила всему миру о близорукости, которая якобы погубит карьеру голкипера.

