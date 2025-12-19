НАБУ провело обыск в горсовете Луцка по делу о взятке в 30 тысяч долларов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 17 0

Депутаты получили деньги за то, что обеспечили выгодное предпринимателю решение о застройке.

Из-за чего НАБУ провело обыск в горсовете Луцка?

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в горсовете Луцка. В Telegram-канале НАБУ сообщили, что депутатов областного и городского советов Волынской области обвинили в получении незаконной выгоды.

Руководитель депутатской фракции Волынского облсовета вошел в сговор со своим сопартийцем в Луцке и предложил местному землевладельцу незаконные услуги за взятку в размере 30 тысяч долларов. За это чиновники обещали обеспечить подкорректировать результаты голосования депутатов и добиться принятия выгодных решений по вопросу строительства многоквартирного жилого комплекса.

Землевладелец согласился. После того как городской совет принял решение об утверждении детального плана территории, преступник передал депутатам половину оговоренной суммы, и Волынский облсовет принял нужное предпринимателю решение. Преступную схему вскрыли, и в кабинеты коррупционеров наведались сотрудники бюро.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАБУ выявило на Украине очередное хищение на полмиллиона евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:38
НАБУ провело обыск в горсовете Луцка по делу о взятке в 30 тысяч долларов
23:17
Мы умираем не от старости: ученые назвали настоящую причину конца жизни
22:53
«У вас есть треки кроме моих?»: Глюкоза обвинила «Серебро» в воровстве
22:30
«Предложим сладенькое»: предприниматель из Люберец пообещал испечь Путину каравай
22:13
Роберт Фицо заявил, что Братислава отказывается от финансирования Киева
21:55
«Еще одного»: Джигурда рассказал о главной мечте на 2026 год

Сейчас читают

«Не рождена для этого»: Дочь Бони устроила истерику из-за полета в эконом-классе
Прямая линия с Владимиром Путиным длилась 4 часа 27 минут — главные заявления
Булочки, нарушение ТК и «подсвинки»: самые яркие шутки Путина на «Итогах года»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026