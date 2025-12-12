НАБУ выявило хищение еще полмиллиона евро на Украине
Государственные средства украли на предприятии «Измаильский морской торговый порт».
Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru
Антикоррупционное бюро Украины выявило новые хищения государственных средств.
Выяснилось, что на предприятии «Измаильский морской торговый порт» за несколько месяцев украли полмиллиона евро. В схеме участвовали директор и представители частных компаний-поставщиков, которые сами определяли победителей тендеров. После чего переводили полученные средства на счета подставных фирм и обналичивали.
В последнее время воровство финансовой помощи становится все сложней скрывать перед западными партнерами. Так, накануне НАБУ сообщило о хищении более двух миллионов евро на одном из оборонных предприятий. Руководство завода закупало защиту для бронетехники по ценам, завышенным почти в три раза.
Ранее 5-tv.ru писал, что Федерика Могерини, бывший верховный представитель ЕС по внешним связям, то есть глава МИД Европы, была задержана, допрошена, и ей предъявили обвинения в мошенничестве и коррупции.
