НАБУ выявило хищение еще полмиллиона евро на Украине

Государственные средства украли на предприятии «Измаильский морской торговый порт».

Антикоррупционное бюро Украины выявило новые хищения государственных средств.

Выяснилось, что на предприятии «Измаильский морской торговый порт» за несколько месяцев украли полмиллиона евро. В схеме участвовали директор и представители частных компаний-поставщиков, которые сами определяли победителей тендеров. После чего переводили полученные средства на счета подставных фирм и обналичивали.

В последнее время воровство финансовой помощи становится все сложней скрывать перед западными партнерами. Так, накануне НАБУ сообщило о хищении более двух миллионов евро на одном из оборонных предприятий. Руководство завода закупало защиту для бронетехники по ценам, завышенным почти в три раза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федерика Могерини, бывший верховный представитель ЕС по внешним связям, то есть глава МИД Европы, была задержана, допрошена, и ей предъявили обвинения в мошенничестве и коррупции.

