«Предложим сладенькое»: предприниматель из Люберец пообещал испечь Путину каравай

Предприниматель из Люберец пообещал испечь Путину каравай и пирожки

Владелец пекарни из Люберец Денис Максимов пообещал отправить президенту России Владимиру Путину пирожки собственного производства и каравай. Об этом предприниматель рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Мы обязательно предложим президенту пирожки по традиционным русским рецептам. С картошкой, с капустой… Обязательно предложим что-нибудь сладенькое, может быть, в виде таких красивых изделий со свежей ягодой. И обязательно испечем какой-нибудь красивый каравай», — сказал владелец пекарни.

Ранее в пятницу, 19 декабря, во время «Итогов года с Владимиром Путиным» Денис Максимов задал главе государства вопрос о новых изменениях в налоговом законодательстве. Бизнесмен переживает, что из-за изменений его бизнес будет нести дополнительные издержки. Он считает, что было бы более целесообразно просто увеличить стоимость патента в два-пять раз для предпринимателей. Глава государства заверил, что малый бизнес не должен пострадать из-за повышения налогов и пообещал, что этот вопрос будет поставлен перед правительством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Люберец приехал в пекарню «Машенька» после шутки Путина про пирожки. Владимир Волков лично попробовал выпечку и пообщался с владельцем.

