В Кызыле ввели полный запрет на продажу алкоголя на новогодних каникулах

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 24 0

Запрет не коснется ресторанов и кафе, но и для них есть рекомендации.

Где в России введут запрет продажи алкоголя в Новый год?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мэрия Кызыла ввела временные ограничения на продажу алкоголя в период новогодних и рождественских праздников. Соответствующее решение приняли для поддержания общественного порядка и безопасности жителей столицы Тувы, сообщили в городской администрации.

«Мэрия города Кызыла постановляет: запретить 31 декабря 2025 года и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января 2026 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках, расположенных на территории <…> Кызыла», — говорится в сообщении.

Однако запрет не касается заведений общепита. При этом городские власти рекомендовали владельцам кафе и ресторанов на время праздничных мероприятий также отказаться от реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая напитки на их основе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в наступающем 2026 году в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь, в том числе виски, водку, коньяк и бренди. Это связано с повышением акцизов. Производители уже предупредили о повышении цен на 10-17%.

