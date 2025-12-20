Количество отравившихся в пансионате «Долголетие» в Видном выросло до 35 человек

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 19 0

Десять пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 25 — в состоянии средней степени тяжести.

Фото: 5-tv.ru

Число пострадавших при вспышке острой кишечной инфекции в частном пансионате «Долголетие» в подмосковном Видном выросло до 35 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«В период с 18 по 19 декабря выявлены заболевания острой кишечной инфекцией в пансионате „Долголетие“ в городе Видное Московской области. <…> 35 человек были госпитализированы в медучреждения Подмосковья», — рассказал собеседник телеканала.

По его данным, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 25 — в состоянии средней степени тяжести.

Вместе с Роспотребнадзором организовали противоэпидемические и профилактические мероприятия.

Как ранее сообщал 5-tv.ru со ссылкой на Следственный комитет, от отравления в пансионате «Долголетие» погибли три человека. При этом руководство учреждения с момента вспышки острой кишечной инфекции за помощью к специалистам не обращалось.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление СК возбудил уголовное дело. Криминалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия в пансионате.

