Три человека умерли от отравления в пансионате в подмосковном Видном

В пансионате в подмосковном Видном в результате кишечной инфекции умерли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Уточняется также, что в связи с массовым отравлением 15 постояльцев пансионата госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, в период с 18 по 19 декабря в учреждении были выявлены случаи острого кишечного заболевания, однако руководство не обращалось за помощью к специалистам.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата, было возбуждено уголовное дело.

«Следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора осуществили выезд на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — отмечено в публикации ГСУ СК по Московской области.

