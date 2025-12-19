Три человека умерли от отравления в пансионате в подмосковном Видном

Лилия Килячкова
Также 15 постояльцев были госпитализированы.

Фото, видео: 5-tv.ru

В пансионате в подмосковном Видном в результате кишечной инфекции умерли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Уточняется также, что в связи с массовым отравлением 15 постояльцев пансионата госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, в период с 18 по 19 декабря в учреждении были выявлены случаи острого кишечного заболевания, однако руководство не обращалось за помощью к специалистам.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата, было возбуждено уголовное дело.

«Следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора осуществили выезд на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — отмечено в публикации ГСУ СК по Московской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Якутии 13 детей отравились парами хлора и попали в больницу. Скорая помощь доставила 11 детей в приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы.

Три человека умерли от отравления в пансионате в подмосковном Видном
