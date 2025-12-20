Экс-зимминстра Джерачи: еврочиновники не понимают, что США отстраняются от ЕС

Чиновники в Евросоюзе живут в своем мире и не понимают, что США отстраняются от Европы. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи, комментируя заявление президента России Владимира Путина в ходе прямой линии об отношениях с США, НАТО и европейскими странами.

«И я на самом деле согласен с президентом (РФ Владимиром. — Прим. Ред.) Путиным. Он подчеркнул, что Европейский Союз, по моим словам, а не его, кажется, живет немного в своем собственном мире, не понимает и не осознает, что США отстраняются от Европы и больше не обеспечивают ту безопасность, которая была на протяжении последних десятилетий», — отметил политик.

По словам Джерачи, Брюссель не понимает того, что Россия и США будут стремиться наладить двусторонние отношения. При этом, как выразился экс-замминистра, европейские чиновники продолжают «подливать масло в огонь трений и напряженности».

Кроме того, Джерачи назвал и Евросоюз, и НАТО «детьми» Соединенных Штатов, так как именно Вашингтон выступал за создание этих организаций. В то же время, как уточнил политик, если влияние США в этих структурах немного ослабевает, то им тут же приходится искать другой путь. К тому же, по словам бывшего замминистра, ЕС и НАТО больше не могут придерживаться тех установок, что разработали во времена холодной войны.

Также политик высказался и о заморозке российских активов в Европе. Он заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские чиновники либо просто не понимают, как работает международная финансовая система, либо намеренно подрывают доверие к ней.

