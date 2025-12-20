«Окажемся между США и Китаем»: в Британии высказались о роли Европы без России

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 53 0

По мнению политолога, Брюссель забыл о том, что такое настоящая дипломатия.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Политолог Касонта: Европа без России не будет играть никакой роли в геополитике

Европа без России не будет играть никакой существенной роли в геополитике. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru озвучил британский политолог Адриэль Касонта после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

«Без Москвы Европа, честно говоря, не будет играть никакой существенной роли. Мы просто окажемся между Соединенными Штатами и Китаем», — отметил специалист.

Кроме того, по словам Касонты, после прямой линии Путина в Европе все больше людей будут требовать от своих правительств проводить по отношению к России более взвешенную политику.

В то же время, подчеркнул политолог, страны Старого Света забыли о главных принципах дипломатии.

«Думаю, что в Европе мы забыли, что такое дипломатия. К сожалению, в Брюсселе основное определение дипломатии заключается в том, что мы можем разговаривать только с теми, с кем мы солидарны. <…> Дипломатия — это искусство разговаривать с теми, с кем у нас есть противоречия», — резюмировал специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин в ходе прямой линии резко раскритиковал заявления отдельных представителей НАТО о необходимости готовиться к военному противостоянию с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
