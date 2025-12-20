Возвращение легенды: Кевин Спейси впервые за восемь лет снялся в сериале

Даниил Ципелев
Актера уволили из «Карточного домика» в 2017 году.

Фото: www.globallookpress.com/Roberto Cappello

Американский актер Кевин Спейси, которого убрали с роли в сериале «Карточный домик» в 2017 году после того, как его обвинили в сексуальном насилии, вернется на телевидение. Артист сыграет главную роль в итальянском сериале «Минимаркет», премьера которого запланирована на 26 декабря. Об этом сообщило издание The Variety.

Уточняется, что Спейси сыграл самого себя. Согласно сюжету, именно он является наставником молодого человека, работающего в римском магазине и мечтающего стать телезвездой.

Голливудская карьера Спейси практически завершилась в 2017 году, когда его обвинили в сексуальном насилии. Несмотря на то, что по всем делам актер был признан невиновным, в Голливуд он пока так и не смог вернуться. Кроме того, из-за множества судебных разбирательств и прекращения работы в кино, сам Спейси рассказал, что стал фактически бездомным, так как ему пришлось ездить по миру и браться за любую работу.

Одной из стран, в которой артиста не «отменили» оказалась Италия. В 2021 году Спейси снялся в малобюджетной независимой драме итальянского актера и режиссера Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога». С тех пор начался итальянский период в творчестве знаменитого актера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что голливудский актер Арми Хаммер, которого обвиняли в каннибализме, может сняться в российском шпионском боевике.

