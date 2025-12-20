Худшая комбинация: гастроэнтеролог рассказал, с чем нельзя сочетать салат оливье

Гастроэнтеролог Вялов призвал ни в коем случае не совмещать оливье с алкоголем

Салат оливье в сочетании с алкоголем и сладкими напитками представляет серьезную угрозу для здоровья и может привести к развитию острого панкреатита. Об этом в беседе с ТАСС рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

По его словам, традиционное новогоднее блюдо не стоит употреблять вместе с горячительными напитками.

«Оливье нельзя совмещать с алкоголем, особенно сладким и крепким: шампанское полусладкое или сладкое, сладкие коктейли, водка. Это грозит острым панкреатитом. Алкоголь плюс жир — худшая комбинация для поджелудочной. Сахар в напитках усугубляет углеводную нагрузку», — подчеркнул врач.

Он отметил, что более безопасным вариантом станут сухое вино или шампанское брют без сахара.

Негативные последствия возможны и при сочетании салата со сладкой газировкой. Дело в выбросе инсулина от сахаров в сочетании с картофелем.

«Риск набора веса и нарушения углеводного обмена возрастает в разы. Газы усиливают вздутие», — пояснил специалист.

Кроме того, Вялов призвал не есть этот салат вместе с фруктами, белым хлебом и другими тяжелыми блюдами.

«Оливье нельзя совмещать с другими тяжелыми, жирными салатами и закусками: мимоза, салат с крабовыми палочками, холодец, паштеты. Это прямая перегрузка ЖКТ, печени и поджелудочной железы», — сказал врач.

Фрукты он посоветовал есть минимум через час-полтора после основного приема пищи, чтобы избежать брожения, метеоризма, изжоги и несварения. Также не стоит совмещать оливье с большим количеством белого хлеба, так как они состоят в основном из простых углеводов.

При этом время гастроэнтеролог указал и на более удачные гастрономические сочетания. По его словам, оливье лучше есть вместе с ферментированными продуктами — квашеной капустой, мочеными яблоками или небольшим количеством соленых грибов.

«Они содержат пробиотики и органические кислоты, которые помогают переваривать тяжелую, жирную пищу», — пояснил Вялов и посоветовал дополнить праздничный стол свежими огурцами и зеленью.

В качестве основного блюда после салата специалист призвал выбрать запеченное мясо, рыбу или птицу без тяжелых соусов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, салат оливье при температуре выше пяти градусов тепла быстро становится рассадником потенциально патогенной микрофлоры и может стать опасным для здоровья.

