Худшая комбинация: гастроэнтеролог рассказал, с чем нельзя сочетать салат оливье

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 16 0

Алкоголь плюс жир — худшая комбинация для поджелудочной железы. Какие еще сочетания недопустимы?

С чем нельзя есть салат оливье — ответ врача

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гастроэнтеролог Вялов призвал ни в коем случае не совмещать оливье с алкоголем

Салат оливье в сочетании с алкоголем и сладкими напитками представляет серьезную угрозу для здоровья и может привести к развитию острого панкреатита. Об этом в беседе с ТАСС рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

По его словам, традиционное новогоднее блюдо не стоит употреблять вместе с горячительными напитками.

«Оливье нельзя совмещать с алкоголем, особенно сладким и крепким: шампанское полусладкое или сладкое, сладкие коктейли, водка. Это грозит острым панкреатитом. Алкоголь плюс жир — худшая комбинация для поджелудочной. Сахар в напитках усугубляет углеводную нагрузку», — подчеркнул врач.

Он отметил, что более безопасным вариантом станут сухое вино или шампанское брют без сахара.

Негативные последствия возможны и при сочетании салата со сладкой газировкой. Дело в выбросе инсулина от сахаров в сочетании с картофелем.

«Риск набора веса и нарушения углеводного обмена возрастает в разы. Газы усиливают вздутие», — пояснил специалист.

Кроме того, Вялов призвал не есть этот салат вместе с фруктами, белым хлебом и другими тяжелыми блюдами.

«Оливье нельзя совмещать с другими тяжелыми, жирными салатами и закусками: мимоза, салат с крабовыми палочками, холодец, паштеты. Это прямая перегрузка ЖКТ, печени и поджелудочной железы», — сказал врач.

Фрукты он посоветовал есть минимум через час-полтора после основного приема пищи, чтобы избежать брожения, метеоризма, изжоги и несварения. Также не стоит совмещать оливье с большим количеством белого хлеба, так как они состоят в основном из простых углеводов.

При этом время гастроэнтеролог указал и на более удачные гастрономические сочетания. По его словам, оливье лучше есть вместе с ферментированными продуктами — квашеной капустой, мочеными яблоками или небольшим количеством соленых грибов.

«Они содержат пробиотики и органические кислоты, которые помогают переваривать тяжелую, жирную пищу», — пояснил Вялов и посоветовал дополнить праздничный стол свежими огурцами и зеленью.

В качестве основного блюда после салата специалист призвал выбрать запеченное мясо, рыбу или птицу без тяжелых соусов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, салат оливье при температуре выше пяти градусов тепла быстро становится рассадником потенциально патогенной микрофлоры и может стать опасным для здоровья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:13
Худшая комбинация: гастроэнтеролог рассказал, с чем нельзя сочетать салат оливье
3:53
Зеленский пожаловался на нежелание США принять Украину в НАТО
3:31
«Масло в огонь»: в Италии согласились со словами Путина об отношениях ЕС и США
3:07
Хегсет объявил о начале США антитеррористической операции в Сирии
2:48
«Все сорвалось»: американский политолог о мирном соглашении в Анкоридже
2:29
Билл Клинтон в платье: Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна

Сейчас читают

«Не рождена для этого»: Дочь Бони устроила истерику из-за полета в эконом-классе
Прямая линия с Владимиром Путиным длилась 4 часа 27 минут — главные заявления
Про Марс, колбасу и душу Сталина: самые необычные вопросы Путину на «Итогах года»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026