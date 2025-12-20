Президент Польши Навроцкий убрал переговорный стол перед встречей с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий накануне встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским распорядился убрать переговорный стол из Президентского дворца в Варшаве. Об этом сообщила газета Fakt.

«Напомним, что президент Кароль Навроцкий решил демонтировать Круглый стол из Президентского дворца. Это случилось в четверг (18 декабря. — Прим. ред.)», — отмечается в публикации.

По данным издания, глава государства направил стол в Музей польской истории в Варшаве. Сам Навроцкий назвал это решение символическим шагом, ознаменовавшим завершение эпохи посткоммунизма в стране.

