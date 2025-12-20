Навроцкий убрал переговорный стол перед встречей с Зеленским

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 72 0

Глава государства направил стол в Музей польской истории в Варшаве.

Почему глава Польши убрал переговорный стол перед Зеленским?

Фото: www.globallookpress.com/Damian Burzykowski

Президент Польши Кароль Навроцкий накануне встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским распорядился убрать переговорный стол из Президентского дворца в Варшаве. Об этом сообщила газета Fakt.

«Напомним, что президент Кароль Навроцкий решил демонтировать Круглый стол из Президентского дворца. Это случилось в четверг (18 декабря. — Прим. ред.)», — отмечается в публикации.

По данным издания, глава государства направил стол в Музей польской истории в Варшаве. Сам Навроцкий назвал это решение символическим шагом, ознаменовавшим завершение эпохи посткоммунизма в стране.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, дождливая погода в латвийской столице Риге едва не спровоцировала дипломатический скандал. Президенту Польши, прибывшему в страну с официальным визитом, подали грязную машину. Абсурда добавило то, что авто принадлежит польскому посольству. Сгладить ситуацию попытался МИД Польши, заявив, что в Латвии в последнее время все время идет дождь, а в аэропорту Риги нет автомойки.

