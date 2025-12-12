«Помой меня»: президенту Польши подали грязную машину в аэропорту Риги

Эфирная новость 47 0

Автомойки поблизости не нашлось.

Фото, видео: 5-tv.ru

Президенту Польши подали грязную машину в аэропорту Риги

Дождливая погода в латвийской столице едва не спровоцировала дипломатический скандал. Президенту Польши Каролю Навроцкому, прибывшему в страну с официальным визитом, подали грязную машину.

Абсурда добавляет, что она принадлежит польскому же посольству в Риге, которое и организовывало встречу. Фотографии машины вызвали бурные обсуждения. Сгладить ситуацию попытался МИД Польши, заявив, что в Латвии последнее время все время идет дождь, а в аэропорту Риги даже нет автомойки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Варшаве по запросу Киева задержали известного российского археолога Александра Бутягина. Он считается одним из ведущих специалистов по древнему миру.

В Петербурге возглавляет отдел античной археологии Эрмитажа, а в Крыму много лет руководит экспедицией, которая занимается раскопками в районе Керчи. Там ученые исследуют древний город Мирмекий. Именно этот факт и стал основанием для возбуждения уголовного дела на Украине.

В Киеве требуют экстрадировать ученого. Известно, что в Европе он читал лекции, а в Варшаве был проездом.

