Постпред США при НАТО Уитакер дал совет Украине на зиму 2026 года

Давид Андриясов
Дипломат считает, что США находятся близко к решению.

Какой совет США дали Украине на зиму 2026 года

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis

Постпред США при НАТО призвал Украину готовить к продолжению конфликта зимой

Боевые действия на Украине могут затянуться и продолжиться в 2026 году. Киеву следует учитывать такой сценарий. Заявил в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. 

«Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, станет ясно, что боевые действия продолжатся», — отметил дипломат.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа не собирается отказываться от усилий по урегулированию конфликта. Постпред подчеркнул, что американская сторона продолжает работу в этом направлении и считает, что находится близко к решению.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит поддержки США стремлению республики к членству в НАТО, а также пожаловался на наличие разногласий с Вашингтоном по ряду вопросов. Кроме того, глава государства признался, что не понимает, кому президент США доверяет больше: ему или российскому лидеру Владимиру Путину. 

