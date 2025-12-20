Д-20 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

41 0

Эти орудия демонстрируют выскоую эффективность против подобных целей.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет гаубицы Д-20 Ивановских десантников уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Артиллеристы получили разведданные от дроноводов, после чего оперативно выполнили боевую задачу. В результате метких выстрелов полностью уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, укрывавшегося в заброшенных зданиях населенного пункта на правобережье.

Это уже не первый показательный случай, демонстрирующий высокую эффективность Д-20 калибра 152 мм и слаженную боевую работу артиллеристов-десантников.

В последнее время, благодаря эффективной работе артиллерии, противник вынужден сократить активность у берега и попытки переправы. Существенную роль в этом играют расчеты орудий Д-20 и Д-30, которые, занимая позиции в непосредственной близости от береговой линии, наносят точные и своевременные удары по боевикам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
19 дек
Путин: конфликт на Украине начал Киев и его западные союзники
19 дек
Путин: Выбив ВСУ из Курской области, Россия полностью взяла военную инициативу
19 дек
Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил опорник боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
19 дек
«Град» подавил огневые точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 дек
Трамп поторопил Киев в вопросе урегулирования конфликта на Украине
18 дек
Российские FPV-дроны против боевиков ВСУ в блиндажах. Лучшее видео из зоны СВО
18 дек
«Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 дек
Белоусов: силы ПВО Москвы должны стать основой для защиты неба над всей Россией
17 дек
Путин: если Киев откажется от переговоров, РФ освободит свои земли военным путем
17 дек
Путин на заседании Минобороны РФ попросил почтить память погибших на СВО минутой молчания
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:30
«Это не навсегда»: Путин обозначил контуры будущего России
10:16
МИД России заявил о негативной позиции по ядерному оружию у Японии
10:00
Д-20 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:00
«Катюха + Леха равно навсегда!» — звезды на синей дорожке концерта «Ландыши. Вторая весна»
9:47
«Травма на продажу»: как психологическая боль превратилась в личный бренд
9:28
В Находке ввели локальный режим ЧС после аварии на теплотрассе

Сейчас читают

В Находке ввели локальный режим ЧС после аварии на теплотрассе
«Масло в огонь»: в Италии согласились со словами Путина об отношениях ЕС и США
Манера переписки может выдать психопата, предупредили психологи
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026