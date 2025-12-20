Эти орудия демонстрируют выскоую эффективность против подобных целей.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчет гаубицы Д-20 Ивановских десантников уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Артиллеристы получили разведданные от дроноводов, после чего оперативно выполнили боевую задачу. В результате метких выстрелов полностью уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, укрывавшегося в заброшенных зданиях населенного пункта на правобережье.
Это уже не первый показательный случай, демонстрирующий высокую эффективность Д-20 калибра 152 мм и слаженную боевую работу артиллеристов-десантников.
В последнее время, благодаря эффективной работе артиллерии, противник вынужден сократить активность у берега и попытки переправы. Существенную роль в этом играют расчеты орудий Д-20 и Д-30, которые, занимая позиции в непосредственной близости от береговой линии, наносят точные и своевременные удары по боевикам.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
