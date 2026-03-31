Рекомендация, а не закон: зачем в России штампуют ГОСТы, которые можно не соблюдать

В России утвердили новый ГОСТ для электросамокатов — теперь для них предусмотрены собственные госномера. Это позволит фиксировать нарушения через камеры, чего так долго добивались власти. И это только начало.

Вообще, Росстандарт в этом году намерен принять больше двух тысяч ГОСТов — от маникюра до собак-поводырей. Но главная загвоздка в том, что стандарты в нашей стране уже два десятилетия остаются лишь рекомендацией. Так зачем все это, если соблюдать их необязательно? Разбирался корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Этот тот случай, когда горшочек варит и варит. В Росстандарте с начала этого года штампуют все новые и новые ГОСТы. На все подряд. Под каток стандартизации уже угодил отечественный хлеб и не очень отечественные бананы. Из последнего — бритвы, футбольные ворота для детских площадок и даже обувь для медработников. Теперь вот добрались до собак-поводырей.

Ну а что в этом ГОСТе на псов-помощников? Прописали то, как должна вести себя собака: выполнять указания, не быть агрессивной. Кто-то скажет — очевидность. Но ни слова, например, о породах, которые лучше всего подходят для такой профессии. Видимо, всем же очевидно, что не волкодав.

«Сейчас такого регламента нет, поэтому это остается загадкой. Вот этого механизма о том, что эти требования должны быть обязательны, их нужно соблюдать, иначе собака не может стать собакой-проводником, потому что какой-то орган, например, этого проверил, сейчас этого нет», — директор учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов» Элина Почуева.

Или как вам стандарт для прекрасных женщин? Понятно, что каждая женщина прекрасна по-своему, но вот процедуры для поддержания этой красоты в Росстандарте решили обозначить строго. С 30 апреля мастеру маникюра придется укладываться в конкретные сроки. А иначе… Не по ГОСТу.

«Стерильность и качество важнее для мастера маникюра и для клиента, соответственно. Только стерильность больше. А временные рамки загонять мастеров — это не совсем нормально», — объясняет мастер маникюра Светлана Кудашова.

Всеобщая стандартизация началась еще сто лет назад — в 1925-м. Тогда появились первые, пока не ГОСТы, а ОСТы — на пшеницу. В переводе Общесоюзный стандарт. ГОСТы же были введены в 1940 году. И пошло-поехало.

В Советском Союзе ГОСТы были на все. От химических составов сталей и сплавов до лимонадов или консервов. При этом стандарты обязаны были строго соблюдаться. Никаких шагов вправо или влево. А сейчас ГОСТ — это рекомендация. Хочешь — выполняй, хочешь — нет.

Строгое соблюдение стандартов перестало быть строгим с 2003-го года. Тогда, спрашивается, зачем они нужны? Но Росстандарт стоит на своем — ГОСТ на чипсы, кофе, глэмпинги, детскую одежду — для них тоже придумали четкие правила и границы допустимого.

Почему именно сейчас все вокруг вдруг решили стандартизировать — вопрос. Но планы у Росстандарта наполеоновские. Еще осенью на своем сайте они опубликовали цель на год нынешний — принять две тысячи сто новых ГОСТов.

Только в марте вступают в силу более семидесяти новых ГОСТов.

Уж что-что, а к надписи ГОСТ на упаковке сгущенки большинство наших покупателей относится с особенным трепетом. Мол, этот тот самый вкус из нашего детства. Но зачастую это может быть маркетинговым ходом. Рекламой. Ведь, как мы помним, соблюдение ГОСТов сегодня необязательно.

Впрочем, на производствах сегодня множество других стандартов, помимо ГОСТов. Есть международные соглашения — а они куда строже, и даже собственный техрегламент каждого предприятия в отдельности. И проверяющих много. Из того же Роспотребнадзора. По сути, ГОСТ дублирует все это.

Еще 10 лет назад Росстандарт не мог приходить ни к кому с проверками. Летом 2016-го был принят закон «О стандартизации», который дал ему это право. А, учитывая масштабы ввода ГОСТов в этом году, проводить инспекции ведомство, судя по всему, планирует повсеместно. Другое дело, что ГОСТы часто не поспевают за новыми технологиями. Но формально повод для штрафов будет.

«Мы видим, что из-за изменения технологии производства многих товаров и продуктов ГОСТ попросту не соответствует современному дню», — говорит маркетолог Дмитрий Сендеров.

Нет, какие-то стандарты, конечно, необходимы. Особенно в медицине, винной продукции. Но вот с хурмой что не так? Вопрос риторический.

