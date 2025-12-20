Ученые заявили о странных признаках 3I/ATLAS

Давид Андриясов
Природа зафиксированного сигнала пока остается неизвестной и требует дальнейшего изучения.

Фото: 5-tv.ru

Комета 3I/ATLAS выбросила энергию за три часа до сближения с Землей

Ученые зафиксировали необычный энергетический сигнал, исходивший от космического объекта 3I/ATLAS, получившего прозвище «Инопланетный корабль». Об этом сообщил аккаунт All Day Astronomy в социальной сети X (бывш. Twitter).

По данным источника, всплеск с частотой 25 Гц зарегистрировали в резонансах Шумана примерно за три часа и 20 минут до предполагаемого момента наибольшего сближения объекта с Землей. Автор публикации подчеркнул, что временное совпадение вызывает вопросы.

«То, что они точно совпадают с моментом, когда межзвездный объект находится ближе всего к Земле, на мой взгляд, выходит за рамки случайного совпадения», — говорится в посте.

Отмечается, что природа зафиксированного сигнала пока остается неизвестной и требует дальнейшего изучения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к Земле стремительно приближается аномальное небесное тело — 3I/ATLAS. По виду это комета, но ученые допустили, что она может оказаться инопланетным кораблем. Объект прошел на минимальном расстоянии от планеты утром 19 декабря, после чего удалился.

Астрономы зафиксировали на 3I/ATLAS запасы воды, а тепловое излучение на нем — неравномерно. Помимо этого, от объекта исходило механическое эхо.

Президент России Владимир Путин пошутил на прямой линии, что неопознанный объект 3I/ATLAS — это секретное российское оружие.

