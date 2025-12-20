Фигуриста Ивана Десятова пожизненно отстранили за домогательства

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 3 346 0

Решение принято после рассмотрения обвинений в сексуальных домогательствах и может быть обжаловано.

За что пожизненно отстранили фигуриста Ивана Десятова

Фото: www.globallookpress.com/PIXSELL

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фигурист Иван Десятов, представляющий США, пожизненно отстранен от участия в соревнованиях по решению профильной спортивной инстанции. Об этом 20 декабря сообщили в Американском центре безопасности спорта. Об этом сообщает Американский центр безопасности спорта.

В организации уточнили, что решение о пожизненном отстранении спортсмена было принято 19 декабря. При этом отмечается, что у Десятова сохраняется право подать апелляцию в установленном порядке.

Ранее, с октября 2024 года, фигурист уже был временно отстранен от участия в турнирах. Основанием для этого стали обвинения со стороны фигуристки из Эстонии Солен Мазинг, которая заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Десятова.

Ивану Десятову 24 года. Он выступал в парном катании в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Спортсмен родился в Москве и до 2021 года представлял Россию, после чего перешел в сборную Белоруссии. С 2022 года он выступает под флагом США.

Ранее Американский центр безопасности спорта уже принимал аналогичные решения. В мае 2024 года организация пожизненно дисквалифицировала австралийского фигуриста Брендана Керри по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:10
В парке «Музеон» открылся павильон «Фабрика подарков»
14:50
Нет крыши и выбиты стекла: ВСУ обстреляли колледж в Горловке
14:37
«Весомая роль»: Путин оценил вклад стран Африки на глобальной арене
14:20
Путин отправил Западу важное послание об украинском конфликте
14:05
Британцы сами вырывают себе зубы из-за отсутствия стоматологической помощи
13:46
«Не играл, а проживал судьбы»: скончался народный артист РФ Анатолий Лобоцкий

Сейчас читают

Фигуриста Ивана Десятова пожизненно отстранили за домогательства
Подростка держали взаперти и морили голодом: 900 обвинений против опекунов
Игрушки поумнели: как искусственный интеллект захватывает детскую индустрию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026