Многоэтажный дом загорелся в Москве из-за включенной гирлянды

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 134 0

Очаг возгорания находится на 15-м этаже.

Фото, видео: Известия/Александр Орлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве загорелась квартира на 15-м этаже высотного жилого дома на Первомайской улице. Возможной причиной возгорания могла стать включенная гирлянда. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru Александр Орлов.

Разбираться с огнем пожарным приходится, поднимаясь на люльке на высоту.

«Как видно, это получается у них успешно, однако по дыму можно предположить, что до конца еще огонь не потушен. Про пострадавших пока ничего не известно, местные и вовсе предполагают, что дома в этот момент никого не было. А возможной причиной называют гирлянду, которая осталась включена», — уточняет журналист с места событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 161 человека. В местной полиции уточнили, что в ходе дополнительных судебно-медицинских исследований в одном из тел была обнаружена ДНК еще одного человека. По его словам, экспертиза показала, что найденные останки принадлежат супружеской паре.

Работа специалистов продолжается и в настоящее время проводятся дополнительные ДНК-тесты. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:18
Зеленский заявил, что мирного соглашения по урегулированию «может не быть»
18:07
Неожиданный эффект кимчи: как корейский суперфуд меняет работу иммунитета
17:49
«Сегодня такой день»: Самойлова расплакалась за рулем автомобиля
17:30
Подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Дубае задержали в Санкт-Петербурге
17:11
Многоэтажный дом загорелся в Москве из-за включенной гирлянды
16:53
Родиться «нечистым»: кто такие далиты и почему в Индии до сих пор есть низшая каста

Сейчас читают

Путин попробовал присланную ему в подарок выпечку из пекарни «Машенька»
Шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Омской области
Британцы сами вырывают себе зубы из-за отсутствия стоматологической помощи
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026