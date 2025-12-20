Скандал на борту: пассажирка напала на Алексея Глызина в самолете

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 39 0

В салоне лайнера, вылетающего из Москвы, произошел конфликт с участием известного певца, который завершился задержкой рейса и выводом дебоширки.

Пассажирка напала на Глызина в самолете — подробности

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В самолете, готовящемся к вылету из аэропорта Москвы, пассажирка в нетрезвом состоянии устроила дебош, напав на российского певца Алексея Глызина. Из-за нарушительницы рейс был задержан, а экипаж и артисты совместно вывели женщину из салона самолета. Информацией с 5-tv.ru поделился концертный директор артиста Максим Глотов.

«Кричала, оскорбляла людей, которые сидели рядом… Ударила одну (стюардессу. — Прим. ред.) из персонала. Впоследствии оказалось, что у девушки небольшое сотрясение мозга. После случившегося пришлось уже нам применить силу. Мы ее утихомирили», — заявил собеседник.

Инцидент спровоцировал задержку вылета, а одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия на фоне случившегося. После того как дебоширку вывели из самолета, экипаж объявил о готовности лайнера продолжить рейс до пункта назначения. Об этом в своем Telegram-канале рассказывала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

