Рубио: конфликт на Украине может быть завершен до конца 2025 года

А теперь все внимание в Майами, где проходят обсуждения мирного плана Трампа по Украине. Туда летит сам Трамп.

Официально президент США летит в штат Флорида «потому что у него там запланировано много встреч». Без деталей. Но уже подтверждено что в Майами намечен двусторонняя встреча спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским специальным представителем президента Кириллом Дмитриевым. Присоединится к ним сам Трамп? Вопрос.

Кирилл Дмитриев уже в США и сопроводил свой пост о поездке глубокомысленной подписью «про свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», имея ввиду попытки поджигателей войны помешать. При этом и украинская делегация там же в Майами.

Ранее Уиткофф и Кушнер провели встречу с главой СНБО Рустемом Умеровым. И европейцы там. Американцы встретились и с советниками по нацбезопасности из Великобритании, Франции и Германии.

Консультации продолжили интенсивные по обеим берегам Атлантики. До этого были напряженные в Берлине в отеле «Адлон», над которым из-за оптической иллюзии как будто развевался российский флаг. На самом деле флаг над нашим посольством, которое рядом. Но многозначительно, согласитесь.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине может быть завершен до конца 2025 года, но подчеркнул: «наиболее сложные вопросы, включая территориальные, до сих пор не решены».

В западной прессе много сливов, как обычно, но обсуждать их бессмысленно. Публично Украина настаивает на таких гарантиях от США, «платиновых», как они их назвали, которые юридически свяжут США с украинской обороной.

Если представить, что страны — это спортсмены на ринге, а дипломатия — это контактный спорт, то на этой неделе можно констатировать: Евросоюз в нокауте. Причем пропустили удар не столько от России, мы скорее только разминались и показывали бицепсы, а от Бельгии. От маленькой Бельгии, которая по населению составляет лишь 2,5% в ЕС, а по экономике 3,5%. Но вот что значит тактика и умение работать головой, и вот что значит опыт.

Речь о попытке передать Украине замороженные российские активы. Она с треском провалилась. И главным евроскептиком оказался бельгийский премьер Барт Де Вевер. Не говоря уж про традиционно скупых до украинской помощи венгров, словаков и чехов. 16 часов уламывали евроскептиков на последнем в этом году саммите ЕС. Закончили уже под утро. Так и не добившись от них согласия соучаствовать в грабеже наших активов, руководство ЕС от отчаяния решились на микрозайм в 90 миллионов евро.

Этот полуночный саммит в Брюсселе мне напомнил сцену из кинофильма Рязанова «Гараж», где решали, кого исключить из кооператива. Методом исключения жребий с крестиком достался Украине. Обратим внимание — за наш счЕт ЕС готов был поддержать Украину суммой в размере до 210 миллиардов евро.

Своих, да еще в долг, готовы дать 90 миллиардов. То есть щедрость снизилась в 2,5 раза. Это очень болезненный удар по Фон дер Ляйен, по немецкому канцлеру Мерцу. Это в целом удар по глобалистам в Европе.

Пока не идет речи о возможном развале Евросоюза или о выходе отдельных стран, как это сделала Британия в свое время. Но это пока. Сейчас лидеры ЕС должны будут объяснить своим гражданам: надо влезть в долги ради Украины, и вы за нее будете платить из своего кармана.

Реакция, я думаю, будет однозначной и предсказуемой. Тем более, что бюджет на будущий год не принят ни в одной европейской стране. С финансами реальные проблемы. Да еще зачем-то Брюссель решил разозлить европейских фермеров, попытавшись заключить договор о свободной торговле с Латинской Америкой. Подлили масла в огонь — определил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Обнуленные европейские итоги года провалились, да еще с каким грохотом, не чужая, а своя война под окнами.

Вот такой вид открывается из окон Евросовета, куда съезжаются лидеры. Саммит на фоне беспрецедентного народного гнева.

Тракторы и десятитысячное фермерское войско. Не просто толпа, а тот самый народ Европы перехватывает и саммит в Брюсселе, и его русофобскую повестку, и слепую поддержку Киева.

Они забрасывают свои власти тем, что сами и произвели: картошка, редька, яйца, полиция в ответ ударяет из гидрантов, подключенных прямо к Европарламенту. Холодный душ демократии и облака слезоточивого газа.

Проще провести такой удушающий прием, чем ответить на давно назревший вопрос. Почему деньги снова на оборону и Украину, а не на защиту интересов собственных граждан.

Но лидеры ЕС все так же приветливо встречают главного виновника этого торжества за чужой счет.

«Мы объединены в том, что мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа в эти дни относительно финансовых возможностей на следующий год, потому что это действительно угроза. Угроза какая? Ну, 45-50 миллиардов будет точно дефицит», — сказал Владимир Зеленский.

Сколько миллиардов утекло, но им нужно еще больше. Когда свои карманы выпотрошены, только и остается — выбивать и грабить: очередная и самая масштабная попытка покушения и конфискации 200 млрд евро, принадлежащих России.

Но как бы они ни старались стащить чужие деньги, ничего не вышло. Премьер Бельгии, где хранится большая часть средств, включил режим брюссельского простачка, он тут вроде как вообще ни при делах.

«Я бедный маленький бельгиец. Я готов обсудить все, что угодно, сэр, все, что угодно. Только предложите — и я обсужу это», — сказал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Макрон, у которого в банках тоже есть замороженные счета россиян, вообще с европейских катушек съехал, что-то он давно в Москву не звонил.

«Нам, европейцам и украинцам, выгодно найти рамки для возобновления этого диалога должным образом. Иначе мы обсуждаем все между собой, потом с переговорщиками, а они затем в одиночку идут обсуждать с русскими. Это не оптимально», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

В итоге, смогли обокрасть разве что самих себя, Брюссель покроет девяносто млрд евро из своего общего бюджета.

«На Европейском совете мы достигли единогласия, чтобы немедленно обеспечить этот кредит», — сказал председатель европейского совета Антониу Кошта.

«Единственное, что есть у европейцев — это заблокированные российские деньги, находящиеся в Брюсселе, но нет единого видения, у Бельгии одно мнение, а у Германии другое», — сказал историк, политолог, член политического движения «Испанский авангард» Франсиско Ойя.

Но даже своя же западная пресса заранее разбивает вдребезги иллюзии Канцлера ФРГ.

«На самом деле у стран ЕС почти не осталось оружия для Украины. В какой-то момент всем придется столкнуться с реальностью», — сказал экономист, политолог Жак Сапир.

И похоже один только Канцлер Мерц еще всерьез полагает, что когда-нибудь удастся повесить этот долг на Москву.

Ко всему прочему из самого документа следует Венгрия, Словакия и Чехия вообще отказались участвовать в выдаче Украине этих девяносто млрд.Выходит, и тут совсем не единогласие.

Демонстративная сплоченность, за которой опять скрывается раскол. Итоги этого саммита еще и потому плачевны, что еще больше стран теперь можно причислять к евродиссидентам.

Европа в долгу, Брюссель — в дыму и какой-то уже совсем невозможной нищете: едва завершились протесты, прохожие ринулись собирать ту самую картошку, которой еще днем бросались фермеры. Кому кредит на миллиарды, кому хотя такой мешочек с овощами к ужину.