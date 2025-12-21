Наши войска стали «воеваными» — таким словом это описал Владимир Путин. И этого бесценного боевого опыта нет ни у одной страны мира. Только у нас и у ВСУ. Но там другая реакция на испытания — огромное количество дезертиров, развал управления, деградация. Экономист по образованию Белоусов подсчитал, что боевой потенциал ВСУ за год снижен на треть: уничтожено свыше 103 тысяч единиц вооружения и техники, порядка 500 тысяч потери среди военнослужащих, ВПК и энергетика Украины снизили свои параметры примерно вдвое, что, по его формулировке, делает обрушение обороны ВСУ неизбежным. Вопрос времени. И за каждым этим достижениям судьбы офицеров и рядовых, волонтеров и медработников, токарей и айтишников — всех тех, кто помогает ковать победу.

«Наши Вооруженные Силы стали совершенно другими, совершенно другими. И главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета. Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной. Мы вернули себе этот статус, в том числе и в значительной степени с вашим участием, с участием Вооруженных Сил. Наша армия стала совершенно другой», — отметил Владимир Путин.

Это осознают вроде как и на Западе. Отдают должное и современным вооружениям, и боевому опыту. Но выводы делают странные.

Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон выступил, можно сказать, с программной речью, причем не где-нибудь, а в Объединенном Королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. Сокращенно - RUSI*. И по этой аббревиатуре несложно догадаться, против кого направлены эти исследования. Неслучайно Генпрокуратура признала центр нежелательной организацией.

В общем, это институт русофобов, но умных и еще и с военной подготовкой. Лучшего места просто не найти, чтобы заявить — дочери и сыновья, готовьтесь пожертвовать собой ради нации, потому что русские идут… Ну, дальше понятно.

Мантра «русские нападут, потому что они всегда нападают» в Европе звучит все чаще.

Найтон фактически повторяет чуть не дословно слова своего французского коллеги. Генерал Фабьен Мандон считает, что его соотечественники должны быть готовыми к «потере своих детей». Опыт многовековой европейской истории отбрасывается напрочь.

Закончить этот большой политический блок я хотел бы посланием потомкам, которое экспромтом надиктовал президент по просьбе журналистов. Как говорится, почувствуйте разницу. Глубину. Масштаб мысли. Послушайте, подумайте.

«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы шли вперед. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. Если в ваших руках сейчас наше послание — это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами. И чтобы вы были счастливы. Чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка», — такое послание потомкам сделал российский президент.

* признана в РФ нежелательной организацией