Многополярный мир наступает: что скрывается за главной декларацией Путина и Си

На этом фоне, особую важно приобретают совместные действия России и Китая по защите исторической памяти, в конце концов а кому еще ее защищать как не странам, которые понесли самые крупные потери в той страшной войне.

На этой неделе Владимир Путин был с визитом в Китае, и одно из 42-х, а это очень солидная цифра, соглашений было как раз по истории. Владимир Путин и председатель КНР заявили о том, что недопустимо пересматривать итоги Второй мировой, что необходимо противостоять попыткам повернуть историю вспять, прежде всего — провокационным действиям, направленным на отрицание итогов войны и на воскрешение фашизма и милитаризма.

Ключевой документ визита — «Декларация, о становлении многополярного мира». Важно понимать: это не новый документ — это новая глава. В преамбуле прямо указано, что этот документ опирается на четыре предыдущих — от 1997, 2005, 2017 и 2022 годов. И в этом ключ к пониманию: Россия и Китай углубляют отношения — в моменты самого острого давления.

Первый документ — апрель 1997 года. Сейчас уже мало кто помнит — но там и Москва, и Пекин столкнулись с агрессией НАТО — Нам альянс объявил, что будет расширяться в Европе, к нашим границам. А Китаю под нос — к Тайваню — подогнал две авианосные группы. Именно тогда Ельцин и Цзян Цзэминь зафиксировали вектор отношений: мы хотим, чтобы мир был многополярным.

Далее, 2005-й. Цветные революции прокатились по постсоветскому пространству, в том числе в Средней Азии. Там же, вот совпадение, уже были американские военные базы, и тогда уже Путин и Ху Дзиньтао — вместе указали — НАТО тут не рады, базы надо выводить. К слову, сейчас баз этих нет.

2017-й — В США Трамп пришел к власти в первый раз. Во Франции Макрон. Россия и Китай подчеркнули: наши отношения не зависят от мировой конъюктуры.

Про документ от февраля 2022 года и его значимость, говорить даже не надо. Тут и так все понятно. Именно тогда — прозвучало «партнерство без ограничений, которое превосходит любой альянс».

Теперь — 2026-й. Согласитесь: если смотреть на этот ряд, возникает очевидный вопрос — а что же сейчас самый острый вызов? «Расширение военных альянсов» и «войны чужими руками». И увы, дело не только в Украине. К этому мы уже привыкли. Милитаризация Германии и Японии — вопреки итогам Второй Мировой — вот более серьезный вызов.

Какие шаги мы делаем вперед, чтобы вместе преодолеть эти трудности? Расскажет обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Торжественный и официальный снаружи. Жесткий и динамичный внутри.

Вот как выглядит «насыщенная программа визита» для тех, кто ее освещает: десятки оттоптанных ног, пара порванных карманов. За лидерами надо было успевать.

В программе президента столько мероприятий, что хватило бы на два рабочих дня, но Путин и Си уложились за один.

Переговоры, церемонии, заявления, осмотр выставки об истории встреч на высшем уровне. И у этого постоянного движения есть конкретный эффект.

«Наши отношения самодостаточные, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», — констатировал президент России.

«Закаленное ветром и дождем наше сотрудничество находится историческом пике!» — отметил председатель КНР.

Стремительный рост товарооборота — на 10% только в этом году. Совместные энергетические проекты — Россия завершает возведение энергоблоков в Китае.

«Будет огромная потребность в топливе. И в данном случае Россия готова предложить решение, которое наших китайских друзей, без сомнения, устроит», — заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Новые контракты в промышленности, сельском хозяйстве, космосе.

«В августе они запускают свою миссию на Луну, где будут часть приборов и датчиков российские», — рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Подписаны десятки документов с крупнейшими игроками двух стран. В самых различных сферах. В присутствии лидеров заключено соглашение Национальной Медиа Группы и китайской «Чайна дейли».

Не просто обмен новостями — объединение ресурсов, возможностей и перспектив. НМГ откроет представительство на территории опережающего развития Шэньчжэня. И в рамках этого визита уже расширило сотрудничество с китайскими медиа.

Это одно из самых известных зданий Пекина. Официальное информационного агентство правительство Китайской Народной республики «Синьхуа» — именно через него идут все информационные потоки страны.

С прошлого года это — партнер Национальной Медиа Группы. Теперь вместе с «Синьхуа» будут внедрять опережающие цифровые решения. Подписаны новые документы и с Медиакорпорацией Китая.

«Соглашения о расширении сотрудничества с упором, в том числе, на технологические инновации и на расширение не только новостного обмена, создания совместного контента, но и развитие технологическое и обмен теми наработками технологическими в медиаиндустрии, которые у нас есть», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Здесь запрещено громко ходить по коридорам. Слово «годов» на церемонии открытия написано с большой буквы. Китайцы всем видом выказывают максимальное уважение.

«Это северная сторона Дома народных собраний. Здесь президент проходить не будет, но китайцы все равно тщательно намывают ковровую дорожку», — показал обозреватель Виктор Синеок.

На южной стороне все и вовсе идеально.

«Вот так выглядит кортеж Владимира Путина, который ждет перед Домом народных собраний. Длинная вереница черных автомобилей. И главный припаркован вот здесь — на нем президентский штандарт», — рассказал обозреватель.

То, что визит особый, тут же заметила мировая пресса.

«Между ними явно какая-то «химия», — отмечал Sky News.

«Интересно наблюдать за тем, как русские говорят с китайцами», — заявили в эфире France 24.

«Встреча Путина и Си — масштабное политическое событие», — констатировал корреспондент BBC.

А это китайские соцсети. Их заполнили ролики о прилете Путина в Пекин.

Западные же интернет-ресурсы пестрели часто выдуманными новостями о переговорах. Вот как это нам прокомментировал пресс-секретарь президента.

«Не читайте фейки и живите спокойно», — призвал Дмитрий Песков.

Но повлиять на результаты визита извне невозможно в принципе.

«Это действительно ритмичный, постоянный диалог на высшем уровне. что каждый раз придает дополнительный импульс работе уже на рабочих участках», — пояснил Песков.

Что сразу создает разительный контраст с визитом Трампа за несколько дней до этого. Но США пытались наладить отношения. А Россия и Китай их уже десятилетия развивают.

«В числе приоритетов — обечпечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. Этому во многом способствует практически стопроцентное использование национальных валют в двусторонних расчетах», — отмечал Путин.

Но приезд американского президента лидеры России и Китая обсуждали.

— Обсуждался кратко, — отметил помощник президента Юрий Ушаков.

— Что-то можете сказать?

— Нет, не могу. Мы будем продолжать обсуждение этого вопроса в ходе чаепития.

Но перед его началом Путин ненадолго уехал из Дома народных собраний.

«Редкая возможность увидеть, как Владимир Путин передвигается в кортеже. Вот вереница машин едет впереди и от одной точки до другой добирается за несколько минут», — показал обозреватель.

Это частная встреча в резиденции Дяоюйтай. Людей, которые очень давно не виделись.

Четверть века прошла с тех пор как во время поездки в Пекин Путин случайно сфотографировался с 12-летним мальчишкой. Пен Пай вырос, выучился в России на инженера и вернулся в Китай. Вторая встреча тоже запомнится ему навсегда.

«Я сейчас очень-очень <…> очень волнуюсь», — признался Пен Пай.

Ну, как не волноваться? Исторический момент. И не только для Пен Пая.

Визит Путина в Поднебесную — стремительный, яркий, результативный. Последствия, которого новый многополярный мир обязательно скоро ощутит.

