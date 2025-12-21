Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Он примет участие в саммите Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает БелТА.

ЕАЭС пройдет в узком и расширенном составах, в его повестку включено 20 вопросов.

Главы стран-участниц проговорят создание общих нефтяных рынков, а также ключевые направления совместной международной работы на 2026 год, общие подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества и другие вопросы. Лукашенко также планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, как ранее писал 5-tv.ru, 22 декабря пройдет неформальная встреча глав государств — участников СНГ, на которой лидеры оценят перспективы сотрудничества и подведут итоги уходящего года.

Одной из главных тем прошедшего саммита СНГ в Таджикистане стала глобальная и региональная безопасность.

