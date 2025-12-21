Российским лучникам до 21 года разрешили выступать на турнирах в нейтральном статусе

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 40 0

На международных соревнованиях смогут проявить себя спортсмены ЦСКА и «Динамо».

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Всемирная федерация стрельбы из лука дала российским и белорусским спортсменам младше 21 года разрешение выступать на своих турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Зоригто Манханов в Telegram-канале.

Руководитель отметил, что исполком World Archery утвердил соответствующую рекомендацию Международного олимпийского комитета. Лучники смогут выступать на международных соревнованиях без ограничений под статусом Individual Neutral Athletes, не используя национальную символику — а именно форму, флаг и гимн.

Манханов сообщил, что данное решение приняли в ходе заседания 14–15 декабря в Швейцарии. В ходе совещания было также решено отменить дисквалификацию за неподписанный протокол — теперь не верифицированная карточка записи результатов не означает немедленной дисквалификации участника.

До состязаний допустят спортсменов из ЦСКА и «Динамо», а также молодежной сборной РФ. Кроме того, российские лучники смогут побороться за квоты на Юношеских Олимпийских играх 2026 в Дакаре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему российские лучники отказались от участия в Олимпиаде в 2024 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

