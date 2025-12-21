Умер народный артист СССР Асанали Ашимов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Наибольшую известность он получил как исполнитель роли чекиста Чадьярова в фильмах «Конец атамана» и «Транссибирский экспресс».

Скончался народный артист СССР Асанали Ашимов

Фото: Геннадий Попов/ ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства культуры и информации Казахстана.

Представители ведомства отметили в некрологе, что Ашимов был исключительно яркой личностью. Он оставил богатое наследие, сделав очень много для развития культуры казахского народа, для национального театра и кинематографа, а его высокий профессионализм помог сформировать школу, воспитывающую новые поколения актеров.

Исполненные им роли как на сцене, так и на экране, а также успехи на режиссерском поприще и работа в качестве педагога помогли Ашимову занять особое место в плеяде советских и мировых деятелей искусства. В Минкульте выразили искренние соболезнования родным и близким усопшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончался 86-летний советский и российский композитор, автор музыки к документальным фильмам «Люди иных времен», «Ученые — Нечерноземью» Геннадий Белов. Точные причины смерти не раскрывались, исходя из имевшихся данных, его не стало 19 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:12
«Если девушка не против»: Сергей Городничий порассуждал о борьбе за любовь
13:54
«Был очень польщен»: Песков о впечатлениях Путина от подарка владельца пекарни «Машенька»
13:38
Рождество отменяется? Европа может лишиться праздников из-за поддержки Киева
13:36
Умер народный артист СССР Асанали Ашимов
13:20
«Нездоровый ажиотаж»: в Туле отменили концерт Ларисы Долиной
13:01
Собянин рассказал об успехах москвичей на детском чемпионате «Мастерята»

Сейчас читают

ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины
В Самарской области нашли пропавших детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Самая длинная ночь года: что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026