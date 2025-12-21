Умер народный артист СССР Асанали Ашимов

Народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства культуры и информации Казахстана.

Представители ведомства отметили в некрологе, что Ашимов был исключительно яркой личностью. Он оставил богатое наследие, сделав очень много для развития культуры казахского народа, для национального театра и кинематографа, а его высокий профессионализм помог сформировать школу, воспитывающую новые поколения актеров.

Исполненные им роли как на сцене, так и на экране, а также успехи на режиссерском поприще и работа в качестве педагога помогли Ашимову занять особое место в плеяде советских и мировых деятелей искусства. В Минкульте выразили искренние соболезнования родным и близким усопшего.

