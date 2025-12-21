Плющенко объявил о завершении сотрудничества с Костылевой на фоне скандала с избиением

Фигуристка Елена Костылева покинула команду Плющенко после конфликта

Фигуристка Елена Костылева прекратила тренировки в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после семейного скандала, который получил широкий общественный отклик. Информацию об уходе 14-летней спортсменки официально подтвердил сам Плющенко в Telegram-канале.

По его словам, сотрудничество с Костылевой завершено на данном этапе. Он отметил, что решение далось нелегко, и признался, что команда до последнего пыталась сохранить место спортсменки в академии. Однако, как подчеркнул тренер, в подобных ситуациях далеко не все зависит от таланта фигуристки или усилий наставников.

Евгений дал понять, что воспринимает произошедшее с человеческой точки зрения.

«Я сейчас на самом деле пишу не только как тренер Лены, я пишу, как человек неравнодушный к этой ситуации», — отметил Евгений.

Он публично обратился к Елене. Подростка он назвал сильной и очень одаренной спортсменкой и заверил, что готов поддержать ее при необходимости.

«Лена, ты знаешь, как я и все к тебе относимся. У тебя есть мой номер телефона. Знай, что я всегда тебе помогу во всем и поддержу независимо ни от чего», — написал он.

При этом Плющенко не стал ставить окончательную точку в сотрудничестве с девушкой. Спортсмен подчеркнул, что их совместная «книга еще не дочитана» и возможность возвращения к общей работе в будущем не исключена.

Известно, что поводом для разрыва спортивного взаимодействия стала скандальная история с участием матери фигуристки Ирины Костылевой. Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать избивала 14-летнюю фигуристку Костылеву. В сети появилось видео, на котором женщина применяет физическую силу к дочери. Она била Елену кулаком в живот на одном из кадров. Ролик вызвал бурную реакцию в спортивном сообществе.

Позже Костылева-старшая прокомментировала ситуацию. Она заявила, что дочь якобы провоцирует ее и пытается привлечь к ответственности.

