Плющенко объявил о завершении сотрудничества с Костылевой на фоне скандала с избиением

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 64 0

Подростка спортсмен назвал сильной и очень одаренной фигуристкой и заверил, что готов поддержать ее при необходимости.

Из-за чего фигуристка Костылева покинула команду Плющенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фигуристка Елена Костылева покинула команду Плющенко после конфликта

Фигуристка Елена Костылева прекратила тренировки в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после семейного скандала, который получил широкий общественный отклик. Информацию об уходе 14-летней спортсменки официально подтвердил сам Плющенко в Telegram-канале.

По его словам, сотрудничество с Костылевой завершено на данном этапе. Он отметил, что решение далось нелегко, и признался, что команда до последнего пыталась сохранить место спортсменки в академии. Однако, как подчеркнул тренер, в подобных ситуациях далеко не все зависит от таланта фигуристки или усилий наставников.

Евгений дал понять, что воспринимает произошедшее с человеческой точки зрения.

«Я сейчас на самом деле пишу не только как тренер Лены, я пишу, как человек неравнодушный к этой ситуации», — отметил Евгений.

Он публично обратился к Елене. Подростка он назвал сильной и очень одаренной спортсменкой и заверил, что готов поддержать ее при необходимости.

«Лена, ты знаешь, как я и все к тебе относимся. У тебя есть мой номер телефона. Знай, что я всегда тебе помогу во всем и поддержу независимо ни от чего», — написал он.

При этом Плющенко не стал ставить окончательную точку в сотрудничестве с девушкой. Спортсмен подчеркнул, что их совместная «книга еще не дочитана» и возможность возвращения к общей работе в будущем не исключена.

Известно, что поводом для разрыва спортивного взаимодействия стала скандальная история с участием матери фигуристки Ирины Костылевой. Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать избивала 14-летнюю фигуристку Костылеву. В сети появилось видео, на котором женщина применяет физическую силу к дочери. Она била Елену кулаком в живот на одном из кадров. Ролик вызвал бурную реакцию в спортивном сообществе.

Позже Костылева-старшая прокомментировала ситуацию. Она заявила, что дочь якобы провоцирует ее и пытается привлечь к ответственности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:29
Лукашенко заявил о переходе председательства в ЕАЭС к Казахстану в 2026 году
17:19
Путин заявил о роли ЕАЭС как центра нового мира
17:16
Новогодняя сладость с подвохом: врач назвала безопасное число мандаринов в день
16:58
Орбан назвал завершение конфликта на Украине условием ее укрепления
16:46
Путин поблагодарил Лукашенко за высокую оценку российско-белорусских отношений
16:38
Елисейский дворец рассмотрит возможность проведения переговоров Путина и Макрона

Сейчас читают

ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины
В Самарской области нашли пропавших детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026