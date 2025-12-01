Грозит до семи лет тюрьмы: мать избивала 14-летнюю фигуристку Костылеву

Мать избивала 14-летнюю фигуристку Елену Костылеву

Фигуристка академии Евгения Плющенко Елена Костылева на протяжении длительного времени подвергалась насилию со стороны своей матери Ирины Костылевой. Об этом стало известно после того, как продюсер Яна Рудковская опубликовала кадры, где женщина бьет девочку в живот и бросает ее на пол. Продюсер заявила, что этот эпизод — далеко не единственный.

Костылева тренируется под руководством Плющенко с марта 2024 года и считается одной из самых перспективных юниорок страны. В сезоне 2024/25 она выполнила рекордное число ультра-си элементов и выиграла крупные юниорские турниры. Ее успехи отмечала и заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

«То, что делает Костылева, не исполняет даже никто из парней. Леной надо восхищаться, пока это возможно. Она уникум!» — говорила она.

Однако на фоне спортивных достижений выяснилось, что дома девочка терпела как физическое, так и психологическое давление. На опубликованном Рудковской видео видно, как Ирина Костылева бьет дочь и силой снимает с нее коньки.

«К сожалению, это не единственное, не последнее и, увы, не самое страшное видео, после просмотра которого даже у взрослых суровых мужчин на глазах выступают слезы», — уточнила продюсер.

Она добавила, что мать фигуристки неоднократно давала обещания изменить поведение, но возвращалась к прежним действиям.

«Полтора года мы пытались договориться, пытались защитить Лену… Любой девочке нужна мать!» — отметила Рудковская.

Костылева-старшая вновь напала на дочь 24 ноября, после чего ее окончательно удалили с территории академии. Девочка не стала заступаться за мать, как это происходило раньше. Отец спортсменки Валерий Костылев поддержал публикацию видео и предоставил снимки следов побоев.

Евгений Плющенко также сообщил, что у Елены давно отсутствуют школьные учебники: мать не устроила ее в новую школу после ухода из предыдущей. Кроме того, она стоит на учете в органах опеки за жестокое обращение.

Адвокат Максим Сильвестри пояснил Газете.ру, что действия Ирины Костылевой подпадают под статью 117, часть вторую — «Истязание в отношении несовершеннолетнего». По его словам, подобные дела возбуждаются под контролем прокуратуры: «Такой серьезный удар, который нанесла мать, — понятно, что это не впервые».

Он отметил, что наказание по этой статье составляет от трех до семи лет лишения свободы. При единичном эпизоде речь шла бы о статье 116 («Побои») — до двух лет.

«Думаю, что реальный срок матери не дадут, но условный ей грозит», — заключил адвокат.

После публикации видео в Сети Костылева-старшая оправдывалась тем, что ударила дочь в ответ.

«Лена пнула в меня коньком. Я ответила ей тем же… Почему я должна терпеть хамство ребенка к матери?» — негодовала женщина. Позднее она утверждала, что побоев вовсе не было.

Сообщения о насилии ранее поступали и от тренеров фигуристки — Елизаветы Нугумановой, Екатерины Митрофановой, а также сотрудников академии. Рудковская отметила, что намерена подать в суд на Ирину Костылеву за клевету.

«Этот человек, похоже, самостоятельно не остановится. Значит, придется нам ее остановить. Законными методами… c применением статей 128.1 (п.2) УК РФ и 152 ГК РФ», — заявила Рудковская.

