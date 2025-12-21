Орбан назвал завершение конфликта на Украине условием ее укрепления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что единственным способом укрепить Украину является завершение конфликта в стране. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению венгерского главы, каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру без промедления. Он подчеркнул, что продолжающиеся боевые действия ослабляют страну с каждым днем, а возможный крах Украины станет серьезной проблемой и для Венгрии из-за географической близости.

До этого в тот же день помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что предложения Украины и европейских стран по мирному плану «ничего хорошего не добавляют». По его словам, идея о проведении трехсторонней встречи России, США и Украины не рассматривается в данный момент.

Орбан же ранее комментировал финансирование Киева со стороны Европейского союза (ЕС). Премьер подчеркивал, что часть ответственности за конфликт лежит на властях киевского режима, а расходы на помощь оплачиваются европейскими налогоплательщиками. Он пояснял, что некоторые страны ЕС недооценивают реальные затраты конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава отказывается от финансирования Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.