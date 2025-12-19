Роберт Фицо заявил, что Братислава отказывается от финансирования Киева
Словакия верит в возможность разрешения конфликта между Россией и Украиной мирным путем.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Словакия отказывается от финансирования Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе разговора с журналистами в Брюсселе. Его слова приводит агентство Reuters.
«Словакия не будет участвовать в предоставлении каких-либо военных кредитов Украине, мы отказываемся от дальнейшего финансирования военных потребностей, в том числе из ресурсов Словацкой Республики, так как мы не верим в военное решение конфликта», — подчеркнул премьер-министр Словакии.
В пятницу, 19 декабря, из заявления Евросоюза (ЕС) по итогам саммита в Брюсселе стало известно, что Венгрия и Чехия также отказались кредитовать Украину. При этом 25 представителей ЕС выступили за финансирование Незалежной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участники саммита Евросоюза в Брюсселе утвердили вынесенное на рассмотрение решение о выделении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов. Также на саммите продлили на полгода все санкции против России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 дек
- «Разобьют кулак»: Лукашенко об освобождении Донбасса российскими военными
- 14 дек
- «Играет с огнем»: вице-премьер Италии — о бессрочной блокировке активов РФ
- 13 дек
- «Чувствительный вопрос»: Трамп резко усилил давление на Зеленского
- 13 дек
- «Ничего не значат»: Фицо заявил, что больше не хочет быть частью Западной Европы
- 13 дек
- «Мы много сделали»: Трамп о прогрессе по урегулированию украинского кризиса
- 13 дек
- Глава Евросовета Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта
- 12 дек
- Захарова: ЕС сопротивляется мирным инициативам по Украине
- 9 дек
- «Находить компромисс»: Зеленский заявил о сокращении мирного плана до 20 пунктов
- 8 дек
- «До сих не прочитал предложение»: Трамп заявил о том, что он разочарован Зеленским
- 7 дек
- Келлог назвал два основных вопроса касательно урегулирования конфликта на Украине
Читайте также
93%
Нашли ошибку?