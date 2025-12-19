Роберт Фицо заявил, что Братислава отказывается от финансирования Киева

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 10 0

Словакия верит в возможность разрешения конфликта между Россией и Украиной мирным путем.

Братислава отказывается от финансирования Киева

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Украинский кризис

Словакия отказывается от финансирования Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе разговора с журналистами в Брюсселе. Его слова приводит агентство Reuters.

«Словакия не будет участвовать в предоставлении каких-либо военных кредитов Украине, мы отказываемся от дальнейшего финансирования военных потребностей, в том числе из ресурсов Словацкой Республики, так как мы не верим в военное решение конфликта», — подчеркнул премьер-министр Словакии.

В пятницу, 19 декабря, из заявления Евросоюза (ЕС) по итогам саммита в Брюсселе стало известно, что Венгрия и Чехия также отказались кредитовать Украину. При этом 25 представителей ЕС выступили за финансирование Незалежной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участники саммита Евросоюза в Брюсселе утвердили вынесенное на рассмотрение решение о выделении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов. Также на саммите продлили на полгода все санкции против России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

