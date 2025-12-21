«А мозги где?» — фигурист Галлямов пригрозил раскрыть номер журналистки из-за утреннего звонка

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 60 0

Поведение сотрудницы прессы спортсмен счел «подлым».

Почему фигурист Галлямов пригрозил журналистке из-за звонка

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фигурист Галлямов пригрозил слить номер журналистки из-за раннего звонка

Российский фигурист Александр Галлямов резко отреагировал на звонок от журналистки, который поступил на его мобильный телефон в 9:54 после завершения чемпионата России. Свое недовольство он выразил в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Спортсмен оказался разгневан по поводу раннего обращения и в эмоциональном ролике заявил, что такое поведение считает «подлым». Также он допустил возможность «засветить» номер звонящей сотрудницы прессы.

«Думаю: а мозги где? <…> Это настолько подло, я считаю. Чтобы дать восстановиться, сегодня и так еще показательные. Ну просто больная. <…> Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала», — сказал он.

Известно, что журналистка пыталась получить комментарий по поводу публикации Галлямова, в которой он сообщил о намерении завершить спортивную карьеру. Сам фигурист в видео подчеркнул, что в день показательных выступлений участникам стоит дать возможность отдохнуть, а звонки в это время «неуместны».

При этом известно, что публикация персональных данных может повлечь уголовную ответственность, так как разглашение телефонного номера сотрудника редакции запрещено законом.

Ранее 5-tv.ru писал, что на тренинге коуча Юлии Ивлиевой (настоящая фамилия — Широких. — Прим. ред.) съемочную группу «Известий» атаковала охрана 20 декабря. По факту нападения на журналистов было возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Лейблы дружат с ИИ, а музыканты в панике: что происходит с индустрией
18:44
Песков заявил о планах Путина по целому ряду зарубежных визитов в 2026 году
18:28
Кирилл Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами
18:13
Нетаньяху готовит разговор с Трампом о жестких мерах против Ирана
17:56
Мужчина впал в кому после липосакции в частной московской клинике
17:41
«А мозги где?» — фигурист Галлямов пригрозил раскрыть номер журналистки из-за утреннего звонка

Сейчас читают

ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины
В Самарской области нашли пропавших детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026