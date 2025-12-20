Охранники напали на съемочную группу «Известий» на тренинге коуча Ивлиевой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

По факту инцидента правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Фото, видео: 5-tv.ru

В одной из московских гостиниц, на тренинге коуча Юлии Ивлиевой (настоящая фамилия — Широких. — Прим. ред.), охранники напали на съемочную группу «Известий».

Юлия Ивлиева называет себя коучем, психологом и духовным практиком. На ее тренинги приходят семьи с детьми. При этом, по информации базы СПАРК, на Ивлиеву зарегистрирована убыточная компания с оборотом более 30 миллионов рублей за прошлый год.

Юлия начинала свою карьеру в скандально известном «Московском тренинговом центре», основатели которого в настоящее время проходят по уголовному делу о доведении до самоубийства.

Отвечать на вопросы корреспондента «Известий» о том, как коуч получила образовательную лицензию и диплом психолога, Ивлиева не стала. Сначала она сбежала с тренинга, а затем вызвала охрану, которая напала на съемочную группу.

По факту инцидента правоохранительные органы уже проводят доследственную проверку.

Подробности истории — 21 декабря в 00:00 в информационно-аналитической программе «Известия. Главное» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж. Валерия Чекалина заявила, что не понимает суть предъявленного ей обвинения.

