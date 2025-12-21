Мужчина впал в кому после липосакции в частной московской клинике

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

По факту возможных нарушений при оказании медицинской помощи проводится проверка.

Что известно о пациенте в коме после липосакции в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Проверка после тяжелого инцидента в частной клинике пластической хирургии проводится в Москве: мужчина впал в кому сразу после операции. Про начало разбирательства сообщила пресс-служба Росздравнадзора в Telegram-канале.

В ведомстве подтвердили, что изучают информацию о пациенте, состояние которого резко ухудшилось после хирургического вмешательства. Также в надзорной службе уточнили, что сведения об инциденте поступили из публикаций в СМИ. Проверка проводится по факту возможных нарушений при оказании медицинской помощи.

По информации источника 5-tv.ru, пострадавшим оказался советник генерального директора одного из рекрутинговых сервисов. После ухудшения состояния мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что он перенес липосакцию живота 20 декабря, однако практически сразу после процедуры у него возникли серьезные осложнения и остановилось дыхание.

Медики частной клиники начали реанимационные мероприятия и вызвали скорую бригаду, которая продолжила оказание экстренной помощи на месте.

Ранее, писал 5-tv.ru, в одной из московских клиник пластической хирургии скончалась пациентка после проведения двух операций — по уменьшению груди и коррекции живота. Утром женщине стало плохо, спасти ее не удалось. По факту смерти было возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Лейблы дружат с ИИ, а музыканты в панике: что происходит с индустрией
18:44
Песков заявил о планах Путина по целому ряду зарубежных визитов в 2026 году
18:28
Кирилл Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами
18:13
Нетаньяху готовит разговор с Трампом о жестких мерах против Ирана
17:56
Мужчина впал в кому после липосакции в частной московской клинике
17:41
«А мозги где?» — фигурист Галлямов пригрозил раскрыть номер журналистки из-за утреннего звонка

Сейчас читают

ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины
В Самарской области нашли пропавших детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026