В московской клинике пластической хирургии пациентка умерла после двух операций

Клиентка скончалась после двух операций в клинике пластической хирургии в центре Москве. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора в Telegram-канале.

Известно, что женщине по имени Ольга Ф. врачи провели две операции, одна из которых была по уменьшению груди, а другая — по коррекции живота (абдоминопластика). Ей стало плохо на утро следующего дня, 7 декабря. Медицинские работники не смогли спасти жизнь женщине, и она скончалась на месте.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать аспирация — попадание пищи или жидкости в дыхательные пути вместо того, чтобы уйти в пищевод. Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

При этом Пресненская межрайонная прокуратура взяла инцидент с гибелью пациентки под контроль для установления обстоятельств случившегося. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура.

Клиника, где скончалась женщина, находится в Скатертном переулке.

