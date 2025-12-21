Кирилл Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине в Майами

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 19 0

Контакты проходят в закрытом формате.

Как проходят переговоры по Украине в Майами

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день переговоров в Майами, посвященных украинскому урегулированию. Об этом сообщили РИА Новости.

По информации агентства, российский представитель прибыл на ту же переговорную площадку, где накануне прошли встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры продолжаются в закрытом формате, подробности обсуждений официально не раскрываются.

Дмитриев прилетел в Майами ранее в субботу и сразу из аэропорта направился на встречу с американской стороной. По итогам первого дня он назвал диалог конструктивным и отметил наличие точек соприкосновения, которые позволяют продолжать обсуждение.

Ожидается, что 21 декабря Кирилл Дмитриев завершит визит и покинет Майами.

Ранее, писал 5-tv.ru, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об отсутствии хороших добавлений в мирный план от Украины и Европы. Также помощник президента опроверг информацию о подготовке трехсторонних переговоров с участием США.

