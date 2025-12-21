Ушаков заявил об отсутствии хороших добавлений в мирный план от Украины и Европы

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 18 0

Возможная трехсторонняя встреча с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева сейчас не прорабатывается.

Помощник Путина Юрий Ушаков о мирном плане Украины

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия считает последние мирные инициативы со стороны Украины и Европы бесперспективными. Об этом сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира», — заявил Ушаков 21 декабря в ходе пресс-подхода.

По его словам, положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, ничего хорошего не добавляют.

Также помощник президента опроверг информацию о подготовке трехсторонних переговоров с участием США.

«Идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной неизвестна и не обсуждается», — подчеркнул он.

Ранее, 16 декабря, портал Axios сообщил о планах США в ближайшее время предоставить России «сильный пакет предложений» по урегулированию украинского кризиса. Американский лидер Дональд Трамп тогда отметил, что на данный момент конфликт ближе к завершению, чем когда-либо.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему ЕС не рискнул тронуть замороженные российские активы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
Ушаков заявил об отсутствии хороших добавлений в мирный план от Украины и Европы
12:27
ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины
12:16
В Самарской области нашли пропавших детей
12:07
Как не уснуть за рулем: гаджеты и приемы, которые спасут жизнь водителю
11:54
Российским лучникам до 21 года разрешили выступать на турнирах в нейтральном статусе
11:33
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Сейчас читают

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Россией за ночь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Самая длинная ночь года: что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026