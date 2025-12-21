Ушаков заявил об отсутствии хороших добавлений в мирный план от Украины и Европы

Россия считает последние мирные инициативы со стороны Украины и Европы бесперспективными. Об этом сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира», — заявил Ушаков 21 декабря в ходе пресс-подхода.

По его словам, положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, ничего хорошего не добавляют.

Также помощник президента опроверг информацию о подготовке трехсторонних переговоров с участием США.

«Идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной неизвестна и не обсуждается», — подчеркнул он.

Ранее, 16 декабря, портал Axios сообщил о планах США в ближайшее время предоставить России «сильный пакет предложений» по урегулированию украинского кризиса. Американский лидер Дональд Трамп тогда отметил, что на данный момент конфликт ближе к завершению, чем когда-либо.

