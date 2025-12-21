Путин указал на существенные дивиденды от участия в работе ЕАЭС

Участие в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит государствам-участникам ощутимые дивиденды, в том числе в экономической сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Глава государства отметил, что страны союза фиксируют положительные результаты интеграции, включая ускорение темпов промышленного производства и рост экономики в целом.

«Мы констатировали, что участие в работе Евразийский экономический союз приносит серьезные дивиденды, в том числе связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, расширяет возможности для общения граждан между собой», — подчеркнул президент.

По словам Путина, интеграционное взаимодействие также способствует развитию гуманитарных и деловых контактов между гражданами государств — членов союза. При этом он отметил, что, несмотря на общий позитивный эффект, каждая страна должна внимательно анализировать все аспекты участия в объединении с учетом собственных национальных интересов.

Высший Евразийский экономический совет является ключевым органом ЕАЭС и рассматривает стратегические направления развития союза, а также вопросы углубления экономического сотрудничества между его участниками.

