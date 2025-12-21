Путин заявил о роли ЕАЭС как центра нового мира

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

Президент РФ открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Фото, видео: © РИА Новости/Владислав Воднев; 5-tv.ru

Евразийский экономический союз стал самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая в пятницу заседание Высшего Евразийского экономического совета.

«ЕАЭС прочно утвердился как самодостаточный центр формирующегося многополярного мира», — сказал российский лидер. — 

Также Путин подчеркнул, что партнерство в рамках союза обеспечивает экономическую стабильность стран «пятерки».

Президент отметил, что работа объединения приносит реальную выгоду каждому из государств-участников, а сотрудничество продолжает поступательно развиваться.

«Развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона, что особенно важно в условиях современной турбулентности», — добавил он.

На заседании совета, как отметил Путин, планируется рассмотреть ряд решений, направленных на дальнейшее углубление интеграционного взаимодействия в союзе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Жапаровым в Санкт-Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

