ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 1 889 0

Россию на церемонии подписания представил вице-премьер Алексей Оверчук, а индонезийскую сторону — министр торговли Буди Сантосо.

ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией было подписано 21 декабря на саммите в Санкт-Петербурге.

Россию на церемонии подписания представил вице-премьер Алексей Оверчук, а индонезийскую сторону — министр торговли Буди Сантосо.

Документ стал результатом длительных переговоров, которые активизировались после недавнего визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто. В начале декабря он провел переговоры с президентом России Владимир Путин, в ходе которых тема создания зоны свободной торговли заняла одно из ключевых мест.

По оценкам Евразийского экономического союза, реализация соглашения позволит в течение трех–пяти лет удвоить товарооборот между сторонами. Страны ЕАЭС получат преференциальный доступ на рынок Индонезии для поставок удобрений, энергоносителей и механического оборудования.

В свою очередь Индонезия рассчитывает значительно расширить экспорт пальмового масла и кофе в государства Евразийского экономического союза. Ожидается, что соглашение станет важным шагом в укреплении торгово-экономического сотрудничества и диверсификации внешней торговли обеих сторон.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин заявил, что доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС достигла 93%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
Астрономы нашли «планету-лимон», которая не вписывается в законы науки
21:52
Три чашки в день: что есть и пить при проблемах с кишечником
21:32
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии мира им. Толстого
21:18
«Детский сад»: Губерниев о реакции Галлямова на утренний звонок журналистки
21:00
Последняя попытка спастись: о чем говорит одежда погибших в Помпеях
20:47
Оливье под запретом: диетолог назвала опасные блюда Нового года

Сейчас читают

ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины
Лейблы дружат с ИИ, а музыканты в панике: что происходит с индустрией
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026