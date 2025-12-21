Оливье под запретом: диетолог назвала опасные блюда Нового года

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Какие популярные угощения перегружают пищеварение и могут испортить праздники?

Какие самые вредные блюда на новогоднем столе

Фото: 5-tv.ru

Диетолог Дубровская: самое вредное блюдо на новогоднем столе — салат с майонезом

Существует три категории блюд, которые считаются наиболее вредными для здоровья в новогодние праздники. Об этом диетолог Татьяна Дубровская рассказала в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, в первую очередь стоит с осторожностью относиться к многосоставным салатам с майонезом. К ним относятся оливье, селедка под шубой и другие традиционные праздничные блюда.

«К самым вредным блюдам на новогоднем столе, безусловно, относятся многосоставные салаты с майонезом. Они очень калорийны и содержат большое количество жиров, что затрудняет пищеварение», — отметила Дубровская.

Вторую категорию нежелательных блюд составляют жареные мясные продукты. Диетолог пояснила, что мясо само по себе богато жирами, а при жарке его пищевая ценность снижается из-за разрушения полезных нутриентов. Кроме того, регулярное употребление таких блюд может способствовать повышению уровня холестерина и увеличению рисков для здоровья.

Третьей проблемной группой специалист назвала праздничную выпечку и десерты. По ее словам, кондитерские изделия содержат большое количество сахара и масла, создают серьезную нагрузку на пищеварительную систему, способствуют набору лишнего веса и могут негативно влиять на состояние кожи и обмен веществ.

Диетолог подчеркнула, что в новогоднюю ночь особенно важно соблюдать умеренность и стараться комбинировать праздничные блюда с более легкой и сбалансированной пищей.

Ранее, писал 5-tv.ru, диетолог рассказала о том, сколько икры можно съесть в Новый год.

