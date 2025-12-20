Мера нужна во всем: диетолог о том, сколько икры можно съесть в Новый год

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Даже полезный продукт требует умеренности по ряду веских причин.

Сколько красной икры можно съесть в Новый год

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

Врач-эндокринолог Михалева: переедание красной икры — опасно для здоровья

Красная икра, традиционно считающаяся неотъемлемой частью новогоднего стола в России, при чрезмерном употреблении может нанести вред здоровью. Подробнее о возможных рисках переедания деликатеса в беседе с Life.ru рассказала врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По словам специалиста, икра ценится за высокое содержание легкоусвояемого белка и полиненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Однако даже полезный продукт требует умеренности. Безопасной суточной порцией врач назвала 20-25 граммов деликатеса. Превышение этого объема может негативно отразиться на работе желудочно-кишечного тракта и общем самочувствии.

Эксперт подчеркнула, что красная икра отличается высокой калорийностью, а ее чрезмерное потребление повышает риск набора веса. Кроме того, в продукте много соли — примерно три грамма на 100 граммов. Данный факт при переедании способен спровоцировать рост артериального давления и сопутствующие осложнения.

Также Михалева обратила внимание на значительное содержание холестерина в продукте, которое важно учитывать людям с соответствующими ограничениями.

Отдельную нагрузку на организм создает привычный способ подачи икры. Чаще всего ее едят с белым хлебом и сливочным маслом, что резко увеличивает энергетическую ценность закуски. Для того чтобы сделать блюдо более полезным, диетолог посоветовала заменить белый хлеб цельнозерновым, а масло — авокадо.

Кроме того, врач напомнила, что красная икра может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Тем, кто до этого сталкивался с подобными проявлениями, рекомендуется соблюдать особую осторожность.

Специалист призвала учитывать общую калорийность праздничного меню. Так, один бутерброд с икрой содержит около 280 килокалорий, порция салата оливье — примерно 300 килокалорий, а запеченное мясо с сыром и майонезом — порядка 450 килокалорий. В совокупности такие блюда могут привести к тяжести в желудке, изжоге, тошноте, диарее и появлению отеков.

Ранее, писал 5-tv.ru, в красной икре нашли опасные бактерии.


