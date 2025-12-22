На 106-м году жизни скончалась старейший русский скаут мира Лидия Герич

Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Герич основала вторую по численности организацию русских скаутов в США.

В 105 лет умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

РИА Новости: старейший русский скаут мира Лидия Герич умерла в 105 лет

Старейший русский скаут на планете Лидия Герич скончалась в США, ей было 105 лет. Об журналистам РИА Новорсти рассказал ее сын Юрий Герич. По его словам, женщины не стало 20 декабря, в последние минуты ее окружали близкие.

«Мама отошла ко Господу 20 декабря в окружении семьи и друзей. Сказать, что мама прожила жизнь, полную чести и веры, значит, сказать очень мало. Такая долгая жизнь выпадает на долю немногих», — подчеркнул Юрий.

Первую панихиду по умершей отслужили в русском православном Свято-Иоанно-Предтеченском соборе в Вашингтоне. Герич была его прихожанкой на протяжении 60 лет. Там же в 1060-х она создала свою дружину. Похороны пройдут на русском участке городского кладбища со всеми полагающимися скаутскими почестями, в которые входит почетный караул и знамена чести.

Лидия Герич родилась в 1920 году на территории нынешней Белоруссии в семье офицера Белой армии. Подростком вместе с семьей переехала в Латвию, где впервые вступила в дружину русских скаутов. Великая Отечественная война вынудила ее и рожственников эмигрировать, так они оказались в США, где и остались.

Всю жизнь Лидия Петровна поддерживала связь с русской культурой и верой. Она посещала православный храм и преподавала русский язык. Свою дружину, созданную в Вашингтоне, она назвала «Путивль». Сегодня это вторая по численности организация русских скаутов в Штатах, ее активными членами являются около 50 детей и руководителей.

В марте 2025-го в честь 105-го дня рождения Герич в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе отслужили специальный благодарственный молебен.

