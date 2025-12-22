Актер из фильма «Оно 2» Джеймс Рэнсон покончил с собой дома в Лос-Анджелесе

Рита Цветкова
Звезде было 46 лет, у него остались жена и двое детей.

Американский актер Джеймс Рэнсон скончался на 47-м году жизни. Артиста обнаружили мертвым в сарае рядом с его домом в Лос-Анджелесе, США. Как сообщают журналисты газеты New York Post со ссылкой на судмедэкспертов округа, причиной смерти стал суицид. Экспертизы завершены, и тело готово к передаче родственникам.

Авторы материала напомнили, что Рэнсон (Полное имя Джеймс Финли Рэнсон III. — Прим. ред.) в юном возрасте подвергался сексуальному насилию. В 2021 году он рассказал поклонникам о травматичном опыте в совсетях. Агрессором назвал своего репетитора. Будущего актера насиловали неоднократно в течение шести месяцев 1992 года в его же доме в Финиксе, штат Мэриленд.

Детская травма омрачила всю дальнейшую жизнь Рэнсона, сказалась на его психическом здоровье. Во взрослом возрасте он страдал наркозависимостью, которую с трудом победил. У артиста остались жена и двое детей — Джек и Вайолет. Всего за несколько дней до самоубийства Джеймса его супруга Джейми Макфи разместила в личном блоге объявление о сборе средств для Национального альянса по психическим заболеваниям (NAMI).

Рэнсон дебютирвал в кино в 2001 году, на сегодня его фильмография включает почти 80 работ (согласно данным сервиса «Кинопоиск»). В карьере актера — сразу несколько знаковых проектов, которые принесли ему известность. В их числе американская экранизация фильма «Олдбой», дилогия «Синистер», хорроры «Выпускной» и «Черный телефон». Он также сыграл в триллере «Оно 2» по роману Стивена Кинга и полицейском драматическом сериале «Прослушка».

