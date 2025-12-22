Москалькова рассказала о сдавшемся в плен брату-россиянину солдате ВСУ

Родственники оказались в соседних населенных пунктах Запорожской области.

Боевик сдался в плен после разговора с братом

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Москалькова: боевик ВСУ сдался в плен после разговора с родным братом

Принудительно мобилизованный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложил оружие после неожиданной встречи со своим родным братом, который принимает участие в специальной военной операции на стороне России. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«ТЦК (аналог военкомата на Украине. — Прим. ред.) его запихали на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался в плен: два брата встретились «на поле боя“», — сказала она в беседе с ТАСС.

По словам Москальковой, семья мужчины, проживавшая в Краматорске, еще до начала специальной военной операции переехала в Россию. Сам он остался на Украине, поскольку ухаживал за тяжело больной бабушкой. Описываемые события произошли в 2023 году. Тогда старший брат, находившийся в рядах ВСУ против своей воли, и младший — военнослужащий Вооруженных сил России — оказались в соседних населенных пунктах Запорожской области.

Родственникам удалось выйти на связь и поговорить. В ходе разговора российский военный предложил брату добровольно сдаться, объяснив, как выйти на частоту «Волга», предназначенную для связи украинских боевиков с российской стороной при намерении сложить оружие.

В итоге мужчина воспользовался этой возможностью и был взят в плен подразделениями ВС РФ. Москалькова отметила, что оказала содействие в переписке между пленным и его матерью, а также сообщила, что бывший солдат ВСУ намерен остаться в России, поскольку, по ее словам, «понял, где правда и справедливость».

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись сдачи в плен группы украинских военных в городе Димитров Донецкая Народная Республика. По их словам, решение было принято добровольно после того, как командование оставило их без связи, поддержки и четких приказов на линии боевого соприкосновения.

