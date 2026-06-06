Силы ПВО сбили восемь дронов боевиков ВСУ на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом 6 июня написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Число дронов боевиков ВСУ, сбитых на подлете к Москве в ночь с 5 на 6 июня, увеличилось до восьми. На месте падения работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 4 на 5 июня российские средства ПВО сбили 123 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны уничтожены в период с 20:00 4 июня до 7:00 5 июня. Атаке ВСУ подверглись десять регионов страны, включая Брянскую, Курскую, Орловскую, Воронежскую и Калужскую области. Кроме того, вражеские БПЛА перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

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