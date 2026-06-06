Силы ПВО сбили восемь дронов боевиков ВСУ на подлете к Москве

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Об э том сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сколько дронов ВСУ сбили на подлете к Москве 6 июня

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом 6 июня написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Число дронов боевиков ВСУ, сбитых на подлете к Москве в ночь с 5 на 6 июня, увеличилось до восьми. На месте падения работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 4 на 5 июня российские средства ПВО сбили 123 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны уничтожены в период с 20:00 4 июня до 7:00 5 июня. Атаке ВСУ подверглись десять регионов страны, включая Брянскую, Курскую, Орловскую, Воронежскую и Калужскую области. Кроме того, вражеские БПЛА перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
6 июн
На подлете к Москве сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ
3 июн
В небе над Москвой с начала суток уничтожили 14 беспилотников ВСУ
3 июн
На подлете к Москве уничтожили семь дронов ВСУ
2 июн
Сбито два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ
23 мая
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
23 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 348 украинских дронов над российскими регионами
22 мая
Силы ПВО России за ночь сбили 217 украинских дронов
21 мая
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы
19 мая
СВР: Украина намерена запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии
17 мая
Гражданин Индии погиб в результате атаки ВСУ в Подмосковье
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:05
Силы ПВО сбили восемь дронов боевиков ВСУ на подлете к Москве
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
5:40
В МИД России раскрыли потери Армении при вступлении в Евросоюз
5:20
Спф, очки, улыбки: какая погода будет в Москве 6 июня
5:00
Уберите преграды со своего пути: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 июня
4:40
В МИД России ответили на слухи об уходе Лаврова в отставку

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня
«Не отвечу»: Ушаков не стал раскрывать имя бизнесмена, летавшего в Киев
«Слабый текст»: Мединский оценил открытое письмо Зеленского
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео