Обвиняли в двойном убийстве: темное прошлое актера Владимира Сычева

Владимир Сычев — советский и российский актер кино и телевидения, известный по ролям в киножурнале «Ералаш», сериале «Физрук» и других проектах.

Детство и юность Владимира Сычева

Кадр из юмористического киножурнала «Ералаш», выпуск «Кто мой папа?», реж. Евгений Фридман, Валерий Кремнев, Эдуард Гаврилов, 1986 г.

Владимир Владимирович Сычев родился 6 июня 1971 года в Москве в небогатой семье. Детство прошло в кунцевской хрущевке, где в трехкомнатной квартире жили восемь человек: родители актера, его братья, бабушка и семья дяди.

Владимир рос хулиганом, много дрался, занимался боксом, дзюдо и восточными единоборствами. В школе учился плохо, часто прогуливал занятия, а после уроков подрабатывал.

В 12 лет Сычев впервые попал на съемочную площадку. По одной из версий, его заприметила ассистент режиссера, когда он отдыхал с почетным знаменем в лагере. По другой — юный актер сам пришел на пробы, отстоял огромную очередь, но в итоге создатели картины утвердили другого кандидата.

Однако фото светловолосого и озорного паренька остались на студии. Спустя некоторое время в доме мальчика раздался телефонный звонок: Борис Грачевский утвердил Вову в «Ералаш».

«Когда в кино предложили сняться, пришел домой радостный, счастливый. Рассказал родителям, и мама воскликнула: «Ой, может быть, моя мечта тобой реализуется!» Мы тогда жили очень скромно: папа в школе работал, мама — в детском саду, обоим небольшие деньги платили.

Единственной возможностью свозить меня на море было устроиться в пионерлагерь: отец на баяне играл, а мама помогала на кухне, зато ребенок море увидел. Потом началось кино, и мне понравилось: я знакомился с людьми интересными, посчастливилось поработать с легендарными советскими актерами. Еще и деньги платили!» — рассказывал Владимир в одном из интервью.

Первый эпизод с участием Сычева под названием «Бразильская система» вышел в 1984 году. Юному актеру, который на тот момент был трехкратным чемпионом по дзюдо, пришлось освоить футбол. После дебюта он появился в сериях «Нам не страшен серый волк», «Венецианский мавр из 6 „А“», «Металлолом» и других.

Учеба Владимира Сычева

Кадр из к/ф «Лапта», реж. Николай Конюшев, 1988 г.

В 1993 году Сычев окончил ГИТИС (курс А. В. Бородина). Во время учебы студентам запрещалось сниматься, поэтому Владимир сосредоточился на занятиях.

Он считался лучшим студентом по всем дисциплинам, за исключением французского языка, который выбрал вместо английского. Из-за нехватки знаний школьной программы Сычев не смог получить отлично по этому предмету, что лишило его красного диплома.

После окончания института актер несколько лет работал в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Начало карьеры Владимира Сычева

Кадр из к/ф «Мелочи жизни», реж. Вячеслав Бровкин, Александр Покровский, Геннадий Павлов, 1992–1996 г.

До 1993 года Сычев снимался в короткометражках («Прощай, старый двор», «Эксперимент 200»), фильмах «Зловредное воскресенье», «Внимание, неизвестный», «Попутчик», «Лапта» и других. В 1985-м он сыграл роль Павлухи в комедии «Зловредное воскресенье» — это его первая работа в полнометражном кино.

В 1990-е годы кинематограф переживал упадок, и Сычев был вынужден уйти из профессии. Он занялся бизнесом, а по его собственным словам, также занимался рэкетом и водил дружбу с крупными криминальными авторитетами.

«Для кого-то это считалось романтикой. Мне даже говорили, что я начитался каких-то романов. Как-то меня попросили поддержать и подъехать на стрелку. Я не смог, так как играл в театре. Всех, кто там был, больше не нашли, остались лишь простреленные машины. И таких случаев было много», — рассказывал в программе на федеральном телеканале актер.

Однажды Сычева даже обвинили в двойном убийстве…

«В моей машине разбили стекло и выкрали оттуда документы. Я сообщил об этом в соответствующие органы. Примерно полгода спустя меня арестовали. Я был в шоке. Оказывается, некий человек ездил с моими документами и сбил насмерть двоих. Его арестовали, но он смог как-то договориться и ушел от правосудия. Следователь, который вел это дело, уволился. Расследованием занялась женщина, не присутствующая при моем задержании. Ей было выгодно побыстрее закрыть всю эту волокиту», — вспомнил Сычев.

К счастью, все обошлось. Нашелся свидетель ДТП, который заявил, что актер не соответствует описанию виновника аварии.

К концу 1990-х вторая супруга актера поставила ему ультиматум: либо она, либо его «делишки». Сычев оборвал контакты и вернулся в кино.

«У него нет безобидных историй. Каждая заканчивается тем, что кто-то умер в конце. У Владимира очень интересная жизнь. Но он смог выкарабкаться, и это дорогого стоит», — говорил в одном из интервью о Сычеве его коллега Дмитрий Нагиев.

Личная жизнь Владимира Сычева

Владимир Сычев дважды был женат. Его первая жена — Арина, с которой он познакомился в 1991 году на дискотеке. На тот момент актеру было 20 лет, а Арине — 17. Поскольку девушка была несовершеннолетней, Сычеву пришлось получить согласие ее родителей на брак. Однако чувства быстро угасли, и в 1993 году пара развелась.

Вторая жена — Алеся Великанова. Они познакомились в конце 1990-х годов в компании друзей. На тот момент оба состояли в других отношениях, но между ними вспыхнули чувства. По словам актера, их сблизило серьезное ДТП, в которое они попали вместе: в их машину врезался другой автомобиль.

Сначала Владимир и Алеся жили вместе, а официально оформили отношения незадолго до рождения их первой дочери Анны в 2010 году. Вторая дочь, Мария, появилась на свет в 2012 году.

Вообще у них долгое время не получалось завести детей. По словам Владимира, он был готов к отцовству только к 39 годам. Перед тем как обратиться в клинику для ЭКО, пара решила отдохнуть в Индии. Когда они вернулись, Алеся оказалась беременной.

В одном из интервью Сычев говорил, что считает семью важнее работы.

«Все свободные и несвободные часы хочется посвящать супруге и детям. Стараюсь рационально расставлять приоритеты: работа работой, но она в любой момент может исчезнуть, даже если сейчас все плотно и много классных проектов, поэтому семья всегда важнее», — отмечал он.

В свободное время актер увлекается путешествиями. Он побывал в Латинской Америке и нескольких странах Южной Африки, где общался с местными жителями. Актер любит спорт, регулярно занимается зарядкой и берет с собой на съемки спортивные принадлежности, чтобы поддерживать форму. Также он увлекается охотой, рыбалкой и любит париться в бане.

Лучшие фильмы и сериалы с Владимиром Сычевым

Кадр из сериала «Физрук», реж. Сергей Сенцов, Фёдор Стуков, Дмитрий Губарев, 2014–2017 г.

Владимир Сычев играл во многих фильмах и сериалах, пусть он и известен российскому зрителю в первую очередь по своей роли в «Физруке».

«Бумер» (2003)

Кадр из к/ф «Бумер», реж. Пётр Буслов, 2003 г.

В культовой криминальной драме Петра Буслова Сычев сыграл бандита с ироничной кличкой Ералаш. Его персонаж — водитель «Лексуса», который избивает героя Андрея Мерзликина (Димона). Кличка отсылает к киножурналу «Ералаш», в котором Сычев снимался в детстве.

Актер отмечал, что консультировал режиссера по поводу поведения людей, причастных к криминальному миру. На тот момент Сычев совмещал съемки в «Бумере» и «ДМБ» с ведением бизнеса.

«Физрук» (2014–2017)

Кадр из сериала «Физрук», реж. Сергей Сенцов, Фёдор Стуков, Дмитрий Губарев, 2014–2017 г.

Одна из самых ярких и запоминающихся ролей Сычева — Алексей Алексеевич Верещагин (Псих) в сериале «Физрук». Его герой — друг главного персонажа Фомы (Дмитрий Нагиев). Псих — бывший бандит, который в 1990-е был контужен в армии. Его характер во многом сформировался в эпоху неспокойных 1990-х годов.

После того как Фома становится школьным физруком, Псих открывает стриптиз-клуб. По сравнению с Фомой его персонаж более эксцентричный и легко адаптируется к новым условиям.

Сычев отметил, что ему было легко вжиться в эту роль, так как в 1990-е у него тоже была кожаная куртка, малиновый пиджак и барсетка. Псих получился убедительным и колоритным персонажем, который стал важной частью сериала. Актер называл эту роль своей любимой.

Во втором сезоне «Физрука» звучит мелодия из «Бумера», фильма, который Псих наверняка обожает.

«Патриот» (с 2020)

Кадр из сериала «Патриот», реж. Николай Бурлак, 2020 г.

В этом сериале Сычев исполнил роль Виктора Александровича Сысарина — отца главной героини Лены (Анастасия Талызина). Его персонаж — владелец магазина «Мечта», мужчина старой закалки, делец из прошлого. Он не понимает современных реалий (соцсетей, реалити-шоу), но любит свою дочь и желает ей лучшего.

В интервью актер отмечал, что его герой — русский суровый предприниматель, который сталкивается с миром молодежи через свою дочь.

«Ресторан по понятиям» (с 2022)

Кадр из сериала «Ресторан по понятиям», реж. Давид Дадунашвили, 2021 –… г.

В этом сериале Сычев сыграл Виктора Гниду — русского олигарха, который после санкций и блокировки счетов теряет все состояние и пытается выжить без денег.

Вместе с другими персонажами (Владимир Вдовиченков, Иван Кокорин, Дмитрий Дюжев) он становится участником криминальных приключений.