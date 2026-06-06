Расчет ЗРК «Тор» группировки «Восток» отбил массированную атаку под Запорожьем

В ходе боевого дежурства зенитчики своевременно засекли и ликвидировали дроны типов «Шарк» и «Фурия», а также ударные аппараты самолетного типа. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Начальник расчета ЗРК «Тор» с позывным «Орел» раскрыл детали боя: «Противник часто направляет дроны, пытается вести разведку и наносить удары по нашим позициям. В этот раз шли восемь беспилотников роем. Стараются пускать по несколько аппаратов одновременно, чтобы перегрузить систему ПВО».

По словам военного, охота за подразделениями идет практически постоянно, а их задача — прикрывать находящихся рядом. Благодаря слаженной работе расчета и группы охранения, которая вовремя заметила угрозу и открыла огонь из стрелкового оружия по ударным дронам, удалось оперативно сменить позицию и замаскировать машину. «Орел» подчеркнул: это позволило ввести противника в заблуждение, не допустить поражения комплекса и сохранить личный состав.

В итоге расчет ЗРК вместе с подразделением прикрытия надежно защитил воздушное пространство в заданном районе, полностью сорвав планы украинских формирований.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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