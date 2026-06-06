ЗРК «Тор» отбил массированную атаку под Запорожьем. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 75 0

Восемь беспилотников пытались перегрузить систему ПВО.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Расчет ЗРК «Тор» группировки «Восток» отбил массированную атаку под Запорожьем

В ходе боевого дежурства зенитчики своевременно засекли и ликвидировали дроны типов «Шарк» и «Фурия», а также ударные аппараты самолетного типа. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Начальник расчета ЗРК «Тор» с позывным «Орел» раскрыл детали боя: «Противник часто направляет дроны, пытается вести разведку и наносить удары по нашим позициям. В этот раз шли восемь беспилотников роем. Стараются пускать по несколько аппаратов одновременно, чтобы перегрузить систему ПВО».

По словам военного, охота за подразделениями идет практически постоянно, а их задача — прикрывать находящихся рядом. Благодаря слаженной работе расчета и группы охранения, которая вовремя заметила угрозу и открыла огонь из стрелкового оружия по ударным дронам, удалось оперативно сменить позицию и замаскировать машину. «Орел» подчеркнул: это позволило ввести противника в заблуждение, не допустить поражения комплекса и сохранить личный состав.

В итоге расчет ЗРК вместе с подразделением прикрытия надежно защитил воздушное пространство в заданном районе, полностью сорвав планы украинских формирований.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:41
Силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников над Ленобластью
7:30
Российские танкисты уничтожили «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:10
«Иначе скучно жить»: Zivert о потере подписчиков
7:00
Обвиняли в двойном убийстве: темное прошлое актера Владимира Сычева
6:50
Меркель отказалась быть посредником в переговорах Евросоюза с Россией
6:30
ЗРК «Тор» отбил массированную атаку под Запорожьем. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

В МИД России ответили на слухи об уходе Лаврова в отставку
«Не отвечу»: Ушаков не стал раскрывать имя бизнесмена, летавшего в Киев
«Слабый текст»: Мединский оценил открытое письмо Зеленского
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео